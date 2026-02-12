Los valores se muestran como pilares de la sociedad para el bienestar común en Celanova

Xosé Saavedra con los participantes durante el juego didáctico “Círculo de las acciones”.

El segundo taller motivacional que forma parte del programa “A Maiores”, desarrollado en el Concello de Celanova, se celebró ayer en el Auditorio Municipal Ilduara. Con el tema “Vivir con propósito, cuidarnos y cuidarnos entre todos”, el profesor Xosé Saavedra fue el encargado de guiar el encuentro enfocado en los valores y las relaciones colectivas.

El docente recalcó que el bienestar se construye necesariamente en comunidad y no en soledad

En la hora y media de taller, los diecisiete participantes compartieron sus vivencias bajo la premisa de que estas debían ser contadas para enriquecer al grupo. Saavedra destacó el valor de la experiencia personal y cómo la madurez suma historias. Sobre el respeto a la edad, comentó acerca del sistema de gobierno de la antigua Grecia, donde se confiaba en los ancianos para tomar las mejores decisiones.El docente recalcó que el bienestar se construye necesariamente en comunidad y no en soledad, rescatando valores de apoyo mutuo que parecen estar en retroceso en la sociedad moderna.

incluso en la adversidad se puede encontrar un propósito para vivir si se cambia la perspectiva

Uno de los ejemplos de superación contados por Saavedra fue la historia de su amigo Manuel, un joven que vivía en constante amargura hasta que sufrió un accidente y le amputaron las piernas; a pesar de ello, comenzó desde entonces a disfrutar de los pequeños detalles. Según acotó el profesor, este cambio demuestra que incluso en la adversidad se puede encontrar un propósito para vivir si se cambia la perspectiva.

La sesión incluyó el juego didáctico “Círculo de las acciones”, donde los asistentes debían completar la frase: “Me siento bien cuando alguien...”. Respuestas como “cuando me abrazan”, “me sonríen” o “cuando veo a la gente feliz” se sucedieron mientras se pasaban un ovillo azul.

Este gesto formó una red física entre los diecisiete participantes, simbolizando los vínculos y las relaciones construidas. “El vacío es pobreza”, afirmó Xosé, destacando a la comunidad como pilar del bienestar por su capacidad espiritual para sanar.

Anunciacón Álvarez, 65 años | Miguel Ángel

“Es bueno estar aquí relacionarse con la gente y pasar un rato agradable con los demás”

María del Carmen Álvarez, 63 años | Miguel Ángel