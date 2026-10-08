La villa de San Rosendo ofrece un puente de octubre con gastronomía, música, cine y actividades para todos

Gastronomía, música, cine, moda, compras, senderismo, un mercado ecológico y talleres conforman la programación cultural y de ocio que tendrá lugar en Celanova durante el puente del 9 al 12 de octubre. La agenda combina eventos organizados por el Concello con otros desarrollados en colaboración con asociaciones locales, fundaciones y colectivos vecinales. Las actividades comenzaron este miércoles con el ciclo de cine Mestre Mateo e incluyen el II Festival de Otoño, el V Mercado Ecológico y la ruta “Un pueblo, mil historias”.

Los eventos organizados por el Consistorio comienzan este viernes en el antiguo Mercado con el taller de “Arte floral intergeneracional”. Este taller, que se desarrollará de 16,30 a 20,30 horas, está abierto a personas mayores de 55 años, jóvenes y niños. Las plazas son limitadas y es necesario inscribirse previamente a través del propio Concello (988 431 481).

El domingo 11, a las 23,00 horas, la Plaza Mayor acogerá el concierto de pop-rock “R-Evolución”, a cargo del grupo Claxxon. Organizado por el Concello, repasará los grandes éxitos de las décadas de los 70, 80 y 90, animando al público a vestirse para la ocasión.

Los eventos organizados por el Consistorio comienzan mañana con “Arte floral intergeneracional”

El lunes 12 de octubre está programada la actividad “Un pueblo, mil historias” dentro del programa “Rutas que regeneran”. Esta iniciativa es llevada a cabo por el Xeodestino Terras de Celanova – Serra do Xurés -a través de Inorde y con la colaboración local del Concello- y consiste en un paseo guiado que incluye una degustación de quesos, vinos y miel. Las plazas son limitadas y la actividad tiene un coste de 5 euros (es gratuita para los huéspedes alojados en establecimientos del Xeodestino Celanova-Xurés). Para más información e inscripciones, se puede consultar la página web www.rutasquerexeneran.gal.

Uno de los atractivos principales de este fin de semana largo es la segunda edición del Festival de Otoño, que se celebrará desde mañana hasta el lunes 12 de octubre. El evento está organizado por la asociación Celanova CHEA, con la colaboración de la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta, la Diputación y el propio Concello. El festival dará comienzo mañana a las 13,30 horas en la Praza Maior. Ese mismo día comienza el 14 concurso “Pinchos da miña terra”.