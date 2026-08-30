El Claustro Barroco del Monasterio de San Salvador de Celanova volvió a erigirse este sábado en el gran escaparate del comercio local durante la primera jornada de la X Feira do Stock. Cientos de personas aprovecharon la agradable mañana para recorrer la veintena de puestos instalados en el histórico recinto, confirmando el éxito de una cita estratégica para cerrar la temporada estival. En estos últimos compases de agosto, coincidiendo con los días finales de descanso para muchos retornados y turistas que llenan las villas de la provincia de Ourense, la asociación CHEA y el tejido empresarial exprimen esta oportunidad.

Los visitantes aprovechan los últimos días de agosto para hacer sus compras en Celanova

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La jornada inaugural combinó las compras con el ocio festivo. El público no solo acudió atraído por los descuentos en moda, calzado, complementos o juguetes, sino también por el ambiente generado por la hostelería local, que desplegó puestos en el propio claustro. Así lo atestiguaban stands como el de Deportes Núñez Enríquez, gestionado por Maite, que compartía espacio y sinergias con negocios hosteleros como Conde de Froila o Mesón Vieira con el objetivo de apoyar de manera conjunta al tejido empresarial de la villa.

El trasiego de visitantes con bolsas en la mano fue constante durante toda la mañana. Sonia Maestre, nacida en Alemania pero estrechamente vinculada a Celanova y residente actual en Barcelona, es un claro ejemplo del perfil de visitante que dinamiza estas ferias durante el verano. “Intentamos estar aquí cada año y súper contentos”, relató tras acudir al recinto con su marido y sus dos hijas. Maestre reconoció que el buen tiempo disipó el miedo a la lluvia de los días previos, permitiendo ver a “la gente contenta, comprando y yendo a tomar algo por aquí, unas tapitas”. En su caso, admitió entre risas que la visita sirvió tanto para buscar artículos necesarios como para “pecar un poco” en los expositores.

La respuesta del público respalda el esfuerzo del empresariado celanovense. Blanca del Pilar, que lleva casi 30 años viviendo en la localidad, se mostró entusiasta con la oferta. “Felicito al comercio local, a Celanova CHEA y a todos los comerciantes”, destacó, adelantando que ya había realizado compras para sus nietas. Una muestra evidente de que el comercio de proximidad sigue siendo el principal motor de vida en las comarcas ourensanas

El comercio local aprovecha hasta el último momento para abrir sus puertas

Hoy domingo, el comercio de proximidad ourensano despide el mes de agosto con grandes oportunidades para todos. Durante la jornada seguirán abiertas al público la feria ProLimia en el pabellón de Xinzo de Limia y la décima Feira do Stock en el Claustro Barroco de Celanova. A esta intensa oferta de fin de temporada se suma hoy el esperado estreno de la primera feria “Desestoca” al aire libre en la Alameda de Verín.