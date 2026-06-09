Un herido al dar con su furgoneta varias vueltas de campana en Queizás, Verín

Un impactante accidente dejó un herido este martes, 9 de junio, al salirse de la vía una furgoneta y dar varias vueltas de campana. Ocurrió al rededor de las 15:54 horas de la tarde en la parroquia de Queizás, en Verín, en el punto kilométrico 161 de la A-52, sentido Benavente.

A pesar de que todos los ocupantes se encontraban fuera del vehículo cuando llegaron los servicios de emergencia, uno de ellos, el que resultó herido, necesitó asistencia sanitaria. Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, y servicios de mantenimiento.