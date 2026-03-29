Galería | La Semana Santa de Castro Caldelas, una oportunidad para descubrir la Galicia interior

En su pregón para dar inicio oficialmente en la Semana Santa de Castro Caldelas, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, destacó esta festividad para descubrir la Galicia interior y mostrar Castro Caldelas como un destino vivo durante todo el año.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, animó a vivir la Semana Santa de Castro Caldelas por su "tradición e identidad propia" y ser una "oportunidad para descubrir la Galicia interior", así lo manifestó en su pregón que da inicio oficialmente a la festividad en la villa ourensana.

Entre sus declaraciones Merelles, destacó la Procesión dos Caladiños, que recorre durante el Viernes Santo el Casco Histórico de la villa ourensana. "Semana Santa no es solo una celebración religiosa; es también una expresión y un legado colectivo que nos define como pueblo", remarcó el director de turismo de la Xunta, considerándola "una forma de sentir que pasa de generación en generación".

No quiso dejar pasar la oportunidad de poner en valor el "trabajo silencioso de quien año tras año hace posible que todo siga vivo", como las cofradías, los vecinos o el voluntariado. Asimismo, ha valorado la tradición como una "señal de identidad" en Galicia y España conectando ciudades y villas mediante un "hilo invisible que une fe, cultura e historia".

Además, destacó que estas fechas permiten mostrar fuera de los meses más intensos del verano Galicia, y en concreto Castro Caldelas, como un "destino vivo durante todo el año".