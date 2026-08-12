Zumba al caer la noche para poner a Celanova en movimiento

El programa estival de actividades físicas de +Deporte La Región continúa así su recorrido por la provincia y pasó por primera vez esta temporada en Celanova, donde vecinos de diferentes edades cambiaron el descanso veraniego por una buena dosis de ejercicio y música.

La sesión comenzó a las 20,00 horas, con la entrenadora Yuri Gómez al frente de una clase de 50 minutos en la pista polideportiva anexa a la piscina municipal. Las coreografías no dieron tregua y convirtieron el cardio en la excusa perfecta para disfrutar de una tarde diferente, para aparcar el sedentarismo y compartir una jornada de ejercicio en comunidad.

Todo el mundo se dejó llevar por el ritmo de la música. | Lucía Otero

La energía positiva acompañó la sesión desde el minuto uno, con muchas risas y complicidad entre los asistentes.

Hasta la actividad se acercaron también personas que se encontraban de paso por la provincia

Plan diferente

Hasta la actividad se acercaron también personas que se encontraban de paso por la provincia. Es el caso de Antonio Álvarez, de Sevilla, que llegó a Celanova para visitar a su familia gallega y acabó sumando la zumba a sus planes para probarla por primera vez.

Ana Gabriela Rodríguez también se estrenó en la zumba. Vecina de Celanova, se animó a bailar junto a su madre y compartir un rato especial en una experiencia gratuita.

También hubo quienes ya conocían bien los pasos y aprovecharon la ocasión para no perder la rutina de ejercicio. Es el caso de Ángeles de Garrido, natural de Celanova y habitual en este tipo de eventos, que se sumó a la cita para retomar la zumba después de un tiempo de parón.

Antonio Álvarez, Sevilla. | Lucía Otero

“Nunca había probado la zumba y hoy me animé. ¡quema tela! pero es un deporte de calidad”

Ana Gabriela Rodríguez, Celanova | Lucía Otero

“Normalmente no hago zumba, pero decidí venir para acompañar a mi madre a esta actividad”