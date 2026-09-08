Alianza de tres concellos de Monterrei para gestionar el agua de forma conjunta

Adelantarse ante posibles escenarios de escasez de agua en el futuro es el motor que ha llevado a Cualedro, Laza y Monterrei a explorar nuevas fórmulas de gestión conjunta de sus recursos hídricos. Si bien en la actualidad estos concellos unidos por el río Támega, dependiente de la Confederación Hidrográfica del Duero, no presentan problemas ni incidencias que afecten al abastecimiento, existe un consenso sobre la necesidad de prepararse frente a eventuales períodos de sequía en la zona.

Con ese fin, los alcaldes Luciano Rivero, José Ramón Barreal y José Luis Suárez, han analizado la utilidad de la figura de la mancomunidad en una reunión de trabajo celebrada ayer con la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el director de Augas de Galicia, Roi Fernández. Durante el encuentro, todos coincidieron en destacar tanto el potencial como la eficacia que ofrecen las fórmulas supramunicipales aplicadas a la gestión del agua para administrar de forma conjunta los recursos hídricos disponibles en un mismo territorio.

Vázquez animó a los tres regidores a seguir profundizando en este tipo de figuras para mejorar el ciclo del agua y garantizar un suministro seguro a la población, mostrando el compromiso de la Xunta de apoyar técnica y económicamente a las entidades locales.