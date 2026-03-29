Penitentes y faroles, hitos de la Semana Santa en la comarca de Monterrei

En la Semana Santa de Monterrei destaca un año más Oímbra, que en 2014 recuperó citas emblemáticas como el Oficio de Tinieblas y la procesión de los Penitentes durante la tarde-noche del Jueves Santo, quienes recorren descalzos y portando coronas de laurel el trayecto desde la iglesia antigua hasta la capilla del Pilar, siguiendo la antigua calzada romana. El Viernes Santo será el turno del Desenclavo y la procesión del Santo Entierro.

Procesión de penitentes en Oímbra. | Cedida

Por su parte, la localidad cualedresa de A Xironda mantiene viva su procesión de los Faroles. Esta cita, recuperada hace 20 años, que tiene lugar el Jueves Santo tras la misa, a las 21,00 horas, reúne decenas de estructuras luminosas con faroles de distintos tamaños que han evolucionado desde el papel y las velas tradicionales hacia modernos sistemas de iluminación led con baterías.

Verín también ofrece un amplio programa litúrgico en la iglesia parroquial y en la Mercé, como la celebración de la Cena del Señor del Jueves Santo, la procesión del Santo Entierro el viernes, la vigilia pascual y la misa solemne del Domingo de Resurrección.