¿Sabe usted que el pisado tradicional de la uva es todo un clásico de la Festa da Vendima de Monterrei?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la presencia de algunos políticos junto a Mónica Varela en el pisado de la uva
¿Sabe usted que el pisado tradicional de la uva es todo un clásico de la Festa da Vendima de Monterrei? ¿Que junto a la incombustible Mónica Varela, este año se arremangaron el presidente de la D.O., Manuel Vázquez, el delegado territorial, Manuel Pardo, y el flamante candidato del PP de Verín, Víctor Baladrón? ¿Y que se echó en falta al ausente alcalde cualedrés, Luciano Rivero, un habitual en estas lides?
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