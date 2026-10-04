¿Sabe usted que el pisado tradicional de la uva es todo un clásico de la Festa da Vendima de Monterrei? ¿Que junto a la incombustible Mónica Varela, este año se arremangaron el presidente de la D.O., Manuel Vázquez, el delegado territorial, Manuel Pardo, y el flamante candidato del PP de Verín, Víctor Baladrón? ¿Y que se echó en falta al ausente alcalde cualedrés, Luciano Rivero, un habitual en estas lides?