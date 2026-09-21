Arranca el ciclo de rutas gratuitas por la comarca de Ourense

La Asociación de Desenvolvemento Rural de Ourense (Adercou) ha dado el pistoletazo de salida a su programa de rutas didácticas “Mergúllate na comarca de Ourense”, una iniciativa gratuita diseñada para poner en valor el patrimonio natural, etnográfico, cultural y gastronómico del territorio. En colaboración con la agencia de turismo activo Surbia Natura y los concellos implicados, el ciclo ofrecerá un total de seis travesías guiadas.

El estreno del calendario tuvo lugar este sábado en A Peroxa con un recorrido de 11,5 kilómetros y baja dificultad por la travesía del Miño. La jornada se completó con una degustación de productos de proximidad a cargo de los establecimientos hosteleros locales O Solpor y O Castelo, y culminó con una visita al Museo do Lebre. El domingo, el programa continuó su periplo en Barbadás, donde los senderistas exploraron ayer el entorno de San Benito.

La mecánica de estas jornadas busca combinar deporte, divulgación y sabor local. Durante las caminatas, guías especializados interpretan el paisaje y los elementos etnográficos que surgen al paso, transformando la ruta en una experiencia inmersiva. Al finalizar el recorrido, la hostelería de cada municipio toma el relevo para ofrecer una selección de productos típicos.

Tras este primer fin de semana de éxito, el programa continuará desplegándose en las próximas fechas con una segunda ruta en A Peroxa y nuevas exploraciones por los municipios de Cartelle, Coles y Pereiro de Aguiar.

Con esta propuesta, Adercou no solo busca fomentar hábitos saludables a través del deporte al aire libre, sino también impulsar un turismo de proximidad y sostenible. Al tejer alianzas entre los ayuntamientos, las empresas de turismo activo y los pequeños negocios de hostelería, la asociación pretende dinamizar la economía local y demostrar que el rural ourensano es un destino lleno de vida.