El camionero accidentado con 180 cerdos en la N-120 ya sufrió un siniestro similar en Sandiás a principios de junio

El vuelco en la N-120 de un camión que transportaba 180 cerdos provocó la muerte de varios animales tras caer al río Miño. “Non sei de que era o camión, estaba patas arriba”, aseguraba un conductor que pasó por la zona.

El suceso se produjo minutos antes de las ocho de la mañana a la altura de la parroquia de A Carballeira, en Nogueira de Ramuín. Fue un particular el que dio el aviso a Emergencias, informando de que el conductor ya se encontraba fuera del vehículo, pero se sentía mareado.

De inmediato, desde el 112 se movilizó a los bomberos de San Cibrao, al GES de Pereiro de Aguiar, a la Guardia Civil de Tráfico y a Urxencias Sanitarias, quienes atendieron al implicado. Fuentes consultadas por este periódico explicaron que el conductor es el mismo que sufrió a principios de junio un accidente en Sandiás.

En ese siniestro también transportaba 180 cerdos, 43 de los cuales murieron. Ayer, pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, fue imposible evitar el fallecimiento de varios ejemplares.

El camión quedó en un terraplén, lo que derivó en que parte de la carga cayese al río Miño. A partir de ahí comenzó un operativo acuático con el objetivo de rescatar a varios porcinos. Duró varias horas y durante el mismo, los bomberos, valiéndose de una lancha, se desplazaron por el caudal para localizar y remolcar a los cerdos caídos.

Las labores en la zona duraron varias horas, lo que obligó a cortar la N-120 entre los kilómetros 550 y 558. Minutos después de las seis de la tarde una cabeza tractora se llevó el remolque y una grúa la cabina del camión escoltados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, los servicios de mantenimiento de la carretera se encargaron de limpiar la vía.

Siete heridos

La jornada de ayer dejó otro accidente en la N-120. Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 08,00 horas en el kilómetro 507 de la vía, a la altura de Barxa de Lor, en el concello lucense de A Pobra do Brollón. En ese punto se produjo una colisión entre dos turismos que dejó siete personas heridas.