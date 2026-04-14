Los ciberdelitos costaron en 2025 a los ourensanos seis millones de euros

El robo de las contraseñas personales causa un perjuicio mayor que el hurto de una cartera. Los delincuentes cada vez se especializan más en fraudes digitales en busca de cuantiosos botines. El pasado año, la provincia registró pérdidas por ciberdelitos de en torno a 6 millones de euros, lo que se traduce en 16.438 euros al día de media.

La tendencia es clara. En la ciudad, el daño económico por las estafas informáticas fue de casi 3,5 millones, mientras que la delincuencia convencional causó un perjuicio de 1,5 millones, menos de la mitad.

Para abordar el tema de la cibercriminalidad y blindarse contra ella, ayer la sede de la Confederación Empresarial de Ourense acogió una nueva jornada del proyecto +Ciberseguridad, una iniciativa nacional que promueve la cultura de la seguridad digital entre empresas y profesionales. El presidente de la entidad, David Martínez, señaló que los ciberataques ya no son “un riesgo hipotético, son una realidad que afecta directamente a la continuidad del negocio”

“Hay dos tipos de empresa, las que han sufrido un ataque y las que lo van a sufrir”, indicó por su parte Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE. Al respecto, el director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Félix Barrio, destacó que la ciberseguridad es “una inversión estratégica imprescindible para garantizar la continuidad de las empresas

Durante el acto, el comisario de Policía Nacional, Cástor Vázquez, incidió en la importancia de proteger los datos personales como voz, imagen o contraseñas. “Debemos quitar combustible a la extorsión del mañana”, aseguró.

Además, explicó que uno de los elementos troncales en la lucha contra esta delincuencia está en la prevención. Esto resulta fundamental, ya que la resolución de estos ataques informáticos es muy compleja. Los ciberdelincuentes mueven rápidamente el dinero y lo sacan del país, donde seguir el rastro se complica.

Antonio Vázquez, sargento de la Guardia Civil que lidera el Equipo @ y Edite, indicó que en la investigación resulta clave la colaboración internacional. “Es fundamental, el delito se comete en España, pero igual los servidores están en Singapur”, señaló.

Además, animó a las víctimas de las estafas a que acudan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: “Lo que no se denuncia no existe y por lo tanto no se puede investigar”.

IMPORTANCIA DEL SIGLO XXI

Alfonso Iglesias, integrante del Equipo @, aseguró que el dato es “el petroleo del siglo XXI”. Indicó que si no pagas por algo en internet el producto eres tú y en un negocio, si no protege la información, el producto es la empresa. De hecho, hay compañías que se dedican a recopilar datos y venderlos a gran escala.

Los ciberdelincuentes los recopilan y se dedican a hacer ataques contra cualquiera que represente un beneficio. “Para los atacantes, la información es dinero, no eligen sus víctimas por el azar, sino por la rentabilidad”, señaló Iglesias.

Son profesionales y no tienen prisa. Estudian, conocen todo de las posibles víctimas y saben cuándo y dónde actuar. Lo tienen todo planeado, por ello cada euro que se recupera supone un esfuerzo muy importante. En 2025, en la provincia las Fuerzas y Cuerpos y Seguridad del Estado lograron rescatar más de medio millón de euros.