Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, viernes 17 de abril

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este viernes, 17 de abril. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

¿Es esto normal?

¿Es esto normal? | La Región

Desde hace meses las papeleras del parking Saba, en el Complexo Hospitalario Universitario Ourense, están rebosando de basura y con mal olor sin que nadie las vacíe.

Luis Rodríguez (Ourense)

O Polvorín: basta ya

Molestias entre los vecinos de O Polvorín. | La Región

Los vecinos de O Polvorín ya estamos hartos de que la gente que viene a los bares/restaurantes cercanos aparque de cualquier manera. La última moda es aparcar en la entrada del garaje, muchos ni siquiera podemos entrar con nuestros coches. En las imágenes se pueden ver diferentes momentos del día con vehículos diferentes dificultando el acceso al garaje.

Tamara Álvarez (Ourense)

Va a hacer dos años...

Furgoneta aparcada en Nuño Osende durante casi dos años. | La Región

Esta furgoneta lleva desde junio de 2024 aparcada en Nuño de Ousende, 21. Este verano cumplirá dos años. ¿Dónde están la Policía Local, Medio Ambiente o el responsable? Después aparca una persona para ir a una farmacia y al volver ya está sancionada.

Antonio Docampo (Ourense)