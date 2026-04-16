DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, jueves 16 de abril
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este jueves, 16 de abril. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.
Costiña de Canedo. Cinco piedras en el arcén y un tronco de árbol que decidieron no cortar del todo y está a punto de caer a la carretera. Cualquier día tenemos una desgracia.
Tania Fernández
(Ourense)
Na glorieta que se pode ver na imaxe, situada en Mariñamansa, no cruce da avenida de Zamora coa rúa Bonhome, pódense ver de xeito habitual vehículos aparcados desta manera ata 12 horas. A Policía Local non debe pasar por esta zona da cidade, ou se circula por ela decidiu “pasar” do tema e decidir non gastar papel de multas. Outro misterio da nosa cidade.
José Manuel Álvarez
(Ourense)
En Mariñamansa cerca del bar Babalú tenemos un ciudadano que tiene muy poco respeto por los demás. Algunas personas no deberían tener animales siendo tan cerdos.
Juan Fernández
(Ourense)
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