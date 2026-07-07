CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Detenidos dos vecinos de Ourense mientras llevaban droga a Lugo
CONTROL DE SEGURIDAD CIUDADANA
La Guardia Civil detuvo en el municipio lucense de O Páramo a dos vecinos de Ourense como presuntos autoras de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tras intervenirle en el vehículo en el que viajaban MDMA, cocaína y hachís.
Según informó el Instituto Armado, los hechos sucedieron la pasada semana, durante un control preventivo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), establecido en el punto kilométrico 13 de la carretera CG-2.2. Los agentes identificaron a los ocupantes de un turismo y realizaron un registro superficial del vehículo.
En su interior, ocultas bajo el asiento del acompañante, localizaron 340 pastillas de color gris oscuro, supuestamente MDMA, una bolsa con 12 gramos de una sustancia blanca, sospechosa de ser cocaína, y cinco gramos de hachís
Cabe destacar que el MDM tenía un anagrama de una calavera tipo “reaper”, que es la representación de La Parca (una alegoría de la muerte)
Los investigadores consideran que los detenidos, de 18 y 20 años, se dirigían a la ciudad de Lugo para entregar las sustancias estupefacientes, para supuestamente distribuirlas al por menor. Ambos, junto con las diligencias instruidas por los agentes de la Guardia Civil, fueron puestos a disposición judicial.
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