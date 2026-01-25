Galería | Vivir como en el pueblo a nada de la ciudad, en fotos

La recuperación y restauración de casas unipersonales en el área metropolitana está viviendo un buen momento. Son numerosas las viviendas a las que se le está dando una nueva vida a través de la rehabilitación o incluso casas de nueva construcción que se levantan en fincas a muy poca distancia del centro de Ourense. Se convierten así en barrios del área metropolitana cada vez más dinámicos y con nuevos vecinos que apuestan por vivir como en un pueblo, pero en la ciudad

Poco a poco, numerosas viviendas se han ido poniendo en el mercado. Alguna con acabados que nadie podría imaginar años atrás. Su coste medio ronda entre los 40.000 y 60.000 euros y la inversión postrior que sus propietarios vuelcan en estas casas hace que esté cambiando la imagen y el ritmo de numerosas zonas del perímetro urbano de Ourense.

Por Mende, A Lonia. Velle, A Rabaza, Seixalbo o Reza pasean nuevos vecinos y casi todos con una intención clara: vivir como en una casa de pueblo, pero en la ciudad, cerca del centro. El objetivo es conseguir una casa con posibilidades, con potencial claro en su restauración y conseguir una alernativa urbana pero preservando todo el estilo de lo que supondría vivir en una casa de aldea.

Los dueños saben que el precio inicial es comedido, ya sea una casa antigua o un solar para construir cerca de Ourense, pero hay que contar con otros gastos y habitualmente hacer un buen cálculo para afrontar la restauración y la gestión del papeleo necesario para llevar a cabo el proyecto imaginado. Tanto es así que la práctica totalidad de las casas a la venta se anuncian con la advertencia de que necesitan una reforma antes de poder residir en ellas. A veces, incluso, son obras inconclusas. Otras presentan un precio más económico porque no cuentan con documentación en el registro de la propiedad, señalando que será el comprador quien deba realizar esta gestión tras la venta. Las casas más baratas a la venta cuestan 11.000 y 12.000 euros, el equivalente al precio medio de un coche de segunda mano, según los últimos datos consultados.

Y además de la compra, el alquiler también es una opción que se está moviendo. La Xunta de Galicia ha presupuestado 2,1 millones de euros para financiar el arreglo de casas en pequeños concellos para destinarlas luego al mercado del alquiler.

Vecinos jóvenes, parejas que arman sus familias, pero también personas interesadas que vienen de fuera de Galicia, sobre todo de Cataluña y de Madrid.