Galería | Vivir como en el pueblo a nada de la ciudad, en fotos

Dos casas rehabilitadas en A Lonia. Casas retejadas, con nuevas instalaciones, cierres modernos y servicios de todo tipo a poca distancia.
Dos casas rehabilitadas en A Lonia. Casas retejadas, con nuevas instalaciones, cierres modernos y servicios de todo tipo a poca distancia.

Vivir como en el pueblo a nada de la ciudad, en fotos

REHABILITAR A METROS DEL CENTRO

La recuperación y restauración de casas unipersonales en el área metropolitana está viviendo un buen momento. Son numerosas las viviendas a las que se le está dando una nueva vida a través de la rehabilitación o incluso casas de nueva construcción que se levantan en fincas a muy poca distancia del centro de Ourense. Se convierten así en barrios del área metropolitana cada vez más dinámicos y con nuevos vecinos que apuestan por vivir como en un pueblo, pero en la ciudad

Poco a poco, numerosas viviendas se han ido poniendo en el mercado. Alguna con acabados que nadie podría imaginar años atrás. Su coste medio ronda entre los 40.000 y 60.000 euros y la inversión postrior que sus propietarios vuelcan en estas casas hace que esté cambiando la imagen y el ritmo de numerosas zonas del perímetro urbano de Ourense.

Por Mende, A Lonia. Velle, A Rabaza, Seixalbo o Reza pasean nuevos vecinos y casi todos con una intención clara: vivir como en una casa de pueblo, pero en la ciudad, cerca del centro. El objetivo es conseguir una casa con posibilidades, con potencial claro en su restauración y conseguir una alernativa urbana pero preservando todo el estilo de lo que supondría vivir en una casa de aldea.

Los dueños saben que el precio inicial es comedido, ya sea una casa antigua o un solar para construir cerca de Ourense, pero hay que contar con otros gastos y habitualmente hacer un buen cálculo para afrontar la restauración y la gestión del papeleo necesario para llevar a cabo el proyecto imaginado. Tanto es así que la práctica totalidad de las casas a la venta se anuncian con la advertencia de que necesitan una reforma antes de poder residir en ellas. A veces, incluso, son obras inconclusas. Otras presentan un precio más económico porque no cuentan con documentación en el registro de la propiedad, señalando que será el comprador quien deba realizar esta gestión tras la venta.  Las casas más baratas a la venta cuestan 11.000 y 12.000 euros, el equivalente al precio medio de un coche de segunda mano, según los últimos datos consultados.

Y además de la compra, el alquiler también es una opción que se está moviendo. La Xunta de Galicia ha presupuestado 2,1 millones de euros para financiar el arreglo de casas en pequeños concellos para destinarlas luego al mercado del alquiler. 

Vecinos jóvenes, parejas que arman sus familias, pero también personas interesadas que vienen de fuera de Galicia, sobre todo de Cataluña y de Madrid.

Vivir como en el pueblo en plena ciudad, en fotos
1/15 Son casas en núcleos pequeños, pero a poca distancia de Ourense, con todas las comodidades y servicios.
Vivir como en el pueblo en plena ciudad, en fotos
2/15 La periferia de Ourense está cambiando su fisionomía. Atrae a nuevos vecinos que quieren una vida tranquila, como en el pueblo.
Vivir como en el pueblo en plena ciudad, en fotos
3/15 Dos casas rehabilitadas en A Lonia. Casas retejadas, con nuevas instalaciones, cierres modernos y servicios de todo tipo a poca distancia.
Vivir como en el pueblo en plena ciudad, en fotos
4/15 Zonas como A Lonia, Reza, Mende, Seixalbo o Velle están recuperando con respeto las viviendas que se estaban deteriorando y conservando elementos que les dan cada vez más vida y personalidad.
Vivir como en el pueblo en plena ciudad, en fotos
5/15 Este tipo de viviendas, por sus comodidades y su ubicación, permiten llevar una vida de campo a tan sólo unos metros de la ciudad.
Vivir como en el pueblo en plena ciudad, en fotos
6/15 Casa remozada de dos plantas, en las inmediaciones de Ourense.
Vivir como en el pueblo en plena ciudad, en fotos
7/15 Porches, terrazas y vistas a poca distancia del Campus Universitario.
Vivir como en el pueblo en plena ciudad, en fotos
8/15 Al estar Ourense entre montañas, las casas que hay en varias zonas de sus alrededores proporiconan unas magníficas vistas por poca altura que ganen sobre la ciudad.
Vivir como en el pueblo en plena ciudad, en fotos
9/15 Viviendas que recupran una segunda vida al apostar por su rehabilitación.
Vivir como en el pueblo en plena ciudad, en fotos
10/15 Delante de varias casas independientes se ve movimiento de materiales de reforma.
Vivir como en el pueblo en plena ciudad, en fotos
11/15 En otras ocasiones, se ve una oportunidad en la adquisición de un solar en el área metropolitana de Ourense, en el que levantar una vivienda con las comodidades de hoy en día, pero manteniendo materiales propios de la construcción gallega y aprovechando las vistas que los alrededores tienen sobre Ourense.
Vivir como en el pueblo en plena ciudad, en fotos
12/15 Las construcciones de estilo moderno se abren hueco entre las rehabilitadas o las de nueva construcción pero alineadas con los materiales y elementos tradicionales, que siguen siendo las más numerosas.
Vivir como en el pueblo en plena ciudad, en fotos
13/15 Vivienda de una planta con placas solares en el tejado. Las casas en los alrededores de Ourense permiten disfturar de finca alrededor de la vivienda y no renunciar al campo estando cerca de los servicios de la ciudad.
Vivir como en el pueblo en plena ciudad, en fotos
14/15 Encontrar un solar cerca de la ciudad es una opción para muchos. Algunos optan por construcciones más modernas como esta en A Rabaza.
Vivir como en el pueblo en plena ciudad, en fotos
15/15 Vivienda unipersonal con buenas vistas sobre la ciudad y a poca distancia del centro. En este caso, una construcción moderna de planta baja.

