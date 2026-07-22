Ourense pierde pisos turísticos por primera vez

La provincia de Ourense ha comenzado la temporada de verano con un significativo descenso en su oferta de viviendas de uso turístico (VUT). Tras casi una década de incremento continuo en esta modalidad de alojamiento, el número de inmuebles registrados cae por primera vez, situándose en 1.070 viviendas.

Esta disminución coincide con un periodo de profunda incertidumbre y control administrativo sobre un sector que nunca ha estado exento de polémica. La caída se produce tras la reciente anulación por parte del Tribunal Supremo del Real Decreto del Ministerio de Vivienda que imponía un registro único a través de la Propiedad -tumbado por invadir competencias autonómicas y que ha desencadenado una reclamación de 500 millones de euros de la patronal Fevitur al Estado por daños patrimoniales-. En la práctica, la limpia del censo ourensano responde a la mayor fiscalización de la Xunta sobre su registro oficial (REAT), dando de baja las VUTs notificadas por los concellos por carecer de licencia urbanística o incumplir el planeamiento municipal.

Oferta turística

Según los datos oficiales del Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT), Ourense cuenta con 1.070 VUTs de alta que suman 5.673 plazas. A pesar de la bajada de este verano, la modalidad vacacional se mantiene como la de mayor volumen en la oferta de alojamiento de la provincia, por delante de la hostelería tradicional -94 hoteles y 4.712 plazas- y de las 144 pensiones, con 2.393 plazas. El censo se completa con 39 albergues (1.277 plazas), 38 apartamentos turísticos (760 plazas), 20 viviendas turísticas (113 plazas) y 13 campings (1.160 plazas).

En términos relativos, las VUT representan el 71,4% de los 1.490 establecimientos turísticos registrados en la provincia. En el ámbito autonómico, donde Galicia alcanza un total de 28.002 VUTs, Ourense se mantiene como la provincia con menor volumen absoluto de la comunidad, situándose a gran distancia de Pontevedra (13.108 VUTs), A Coruña (9.604) y Lugo (4.220).

Evolución de las viviendas de uso turístico en Ourense

Datos por concellos

A nivel municipal, la oferta de viviendas turísticas se concentra principalmente en la capital provincial. La ciudad de Ourense contabiliza 366 VUTs inscritas, lo que supone el 34,2% del total de la provincia. La oferta se localiza en el centro y el Casco Viejo, con mayor densidad en vías como Alejandro Outeiriño (14 VUTs), Progreso (12), Rúa da Lúa (11) o Lepanto (10).

Tras la urbe, los municipios con mayor presencia de este tipo de alojamiento son Ribadavia (59 VUTs), Allariz (55), Nogueira de Ramuín (39) y O Castro de Caldelas (29).