Ourense recibe cada jornada laboral más de 100.000 viajes desde otros municipios de la provincia

Cada mañana, el pulso diario de la ciudad se activa con el flujo constante de vehículos en sus principales accesos. Una rutina que se repite por las tardes en sentido inverso. De lunes a viernes, más de 100.000 personas entran a la urbe desde los diferentes concellos de la provincia para ir a trabajar o estudiar, según los datos de movilidad del Ministerio de Transportes.

La recopilación de información en el portal estadístico del Ministerio se realiza a través del seguimiento de los dispositivos de telefonía móvil de la población y se corresponde al miércoles 28 de mayo del año pasado. Según el análisis de esos datos, el principal flujo de comunicación con la ciudad es el municipio vecino de Barbadás, que lidera de forma destacada el ranquin de conexiones con un volumen de 22.801 desplazamientos diarios hacia la ciudad. A continuación se sitúan los dos principales núcleos industriales de la provincia: Pereiro de Aguiar, con 19.787 viajes, y San Cibrao das Viñas, que aporta 17.456 entradas por jornada.

Movilidad hacia la ciudad desde los municipios de Ourense

En un segundo escalón por volumen de tráfico se encuentran Coles, con 7.024 viajes, y Allariz, con 4.388 desplazamientos diarios. Le siguen Toén, con 3.500 trayectos, y O Carballiño, con 3.125 entradas registradas en la urbe.

La lista de los diez municipios con mayor movimiento de entrada la completan San Cristovo de Cea, con 3.022 viajes, Baños de Molgas, con 2.678, y Cenlle, que cierra este grupo con 2.402 desplazamientos cada día. En sentido inverso, los volúmenes son prácticamente idénticos al tratarse de desplazamientos diarios de ida y vuelta, sin pernoctación. Hacia Barbadás, por ejemplo, viajaron desde Ourense ese mismo día 22.730 ciudadanos.

La estadística desvela un volumen masivo de 308.537 desplazamientos internos en la ciudad, protagonizados por ourensanos que se mueven entre los barrios sin cruzar sus límites. Al sumar este dinamismo local con el flujo procedente de otros concellos de la provincia, que alcanza los 100.610 movimientos de entrada, la actividad global se eleva hasta los 409.147 viajes en una sola jornada laboral. En esta estadística no aparecen todos los municipios de la provincia porque el Ministerio no recoge las rutas cuyo volumen de viajes es bajo.

Esta rutina se mantiene muy estable de lunes a viernes, tal y como reflejan los datos de otras jornadas laborables como el martes 6 de mayo, cuando las entradas desde la provincia sumaron 101.536 viajes. Sin embargo, el ritmo de la circulación se transforma por completo durante los fines de semana. El domingo 1 de junio, el tráfico que recibió la ciudad cayó a 76.625 desplazamientos y los movimientos internos dentro de la propia urbe descendieron un 36%, quedándose en 205.105. Por municipios, el frenazo dominical más evidente lo registra San Cibrao das Viñas, que al ser un núcleo industrial reduce su flujo diario con la capital casi a la mitad, con 9.855 viajes. En cambio, concellos con un perfil más residencial como Barbadás (16.464) y Pereiro de Aguiar (16.127) aguantan mucho mejor la actividad dominical.

Mapa de Galicia

Esas 100.610 entradas diarias procedentes de otros concellos sitúan a Ourense en la sexta posición de Galicia en volumen de conexiones externas de lunes a viernes. Aunque la capital ourensana duplica holgadamente los registros de Lugo -que cierra la lista autonómica con solo 44.859 accesos desde fuera de su término municipal-, se queda en la parte baja del ranquin de las grandes urbes.

La cifra sitúa a Ourense pisándole los talones a Ferrol, que la supera por la mínima con 101.467 viajes diarios de entrada, y a una distancia corta de Pontevedra, que registra 111.352. En el extremo opuesto de la tabla, el movimiento de entrada lo lideran Santiago de Compostela con 123.728 trayectos por jornada, Vigo con 185.234 y A Coruña, que encabeza la comunidad con 185.755 desplazamientos recibidos.

Asignaturas pendientes

Ante este aluvión de coches, los alcaldes del entorno exigen desbloquear de una vez el transporte metropolitano. El regidor de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, tacha de “interconexión extrema” los más de 22.000 viajes diarios a la urbe y reclama un billete único con transbordo gratuito de una hora. Su municipio asume en solitario hasta 160.000 euros anuales en bonificaciones para mantener el ticket general a 0,85 euros.

La alcaldesa de San Cibrao, Marta Nóvoa, apunta al “boicot” del Concello de Ourense. Nóvoa denuncia que la ciudad bloquea el plan del transporte metropolitano dando largas “para que no salga” y exigiendo “una burrada de dinero”, pese a que la Diputación ofrece fondos para cofinanciar el servicio.

Esta parálisis también choca con las demandas de la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao, que exige la llegada regular del bus urbano. Para aliviar la circulación, la patronal también reclama abrir la salida desde la Ciudad del Transporte hacia la calle 2 y ejecutar el enlace pendiente con la A-52.