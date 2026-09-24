Ourense se sitúa a la cola de España en atracción de inversión extranjera

Ourense no resulta especialmente atractiva para la inversión extranjera. La provincia captó apenas 11,44 millones de euros en inversión directa durante el año 2025, según las estadísticas del portal DataInvex del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Esta cifra sitúa a la provincia en la sexta posición con menor llegada de capital exterior de toda España. Tan solo provincias como Cuenca (1.500 euros), Salamanca (134.300 euros), Ávila (254.370 euros), Zamora (2,49 millones) y Segovia (10,30 millones) registraron importes inferiores en el mismo periodo.

Si los datos del ejercicio 2025 resultan preocupantes, la evolución en el inicio de 2026 dibuja un panorama todavía más alarmante. La llegada de dinero foráneo hacia Ourense sufrió un severo parón durante la primera mitad del año, periodo en el que tan solo se contabilizaron 22.600 euros en toda la provincia. Esta parálisis amplía aún más la distancia con el resto de la comunidad autónoma. En el balance gallego de 2025, Pontevedra lideró la captación de fondos con 112,97 millones de euros, seguida por Lugo con 75,06 millones y A Coruña con 61,85 millones, un reparto que relegó a Ourense al último puesto autonómico con un escaso 4,38% del dinero total llegado a Galicia.

Principales inversiones

El desglose detallado por sectores y países en 2025 muestra una dependencia casi absoluta de pocos actores internacionales. De los 11,44 millones captados por la provincia, el 75,4% -un total de 8,63 millones de euros- terminó en la fabricación de vehículos de motor y componentes auxiliares, procedente de Francia por el peso de multinacionales proveedoras de Stellantis como Forvia en el polígono de San Cibrao das Viñas. La segunda actividad en volumen fue el sector inmobiliario con 1,98 millones de euros -un 17,35% del importe anual-, vinculada a inversores de México. Por su parte, la fabricación de bebidas sumó 350.000 euros -un 3,06%-, con capital procedente de Emiratos Árabes Unidos. En el acumulado histórico provincial, Francia lidera con 8,63 millones, seguida por México con 2,35 millones y Emiratos Árabes Unidos con 808.420 euros.

Pese al reducido volumen global, la totalidad del capital recibido en Ourense durante 2025 responde a inversión productiva pura. La cifra oficial refleja únicamente inyecciones directas o ampliaciones de capital destinadas a generar empleo y actividad en empresas locales, sin rastro de ingeniería fiscal ni sociedades instrumentales. Sin embargo, la estadística estatal arrastra un sesgo claro por el denominado efecto sede. La Secretaría de Estado de Comercio asigna los flujos al domicilio fiscal declarado por las compañías, un criterio que beneficia de forma desproporcionada a Madrid o Barcelona. Por esta razón, las inversiones reales ejecutadas en plantas ourensanas cuya matriz tributa fuera no figuran en el balance provincial, invisibilizando parte de la riqueza que realmente llega al territorio.

Estados Unidos apunta a tomar el relevo de Francia

Estados Unidos se ha consolidado en este arranque de 2026 como el principal inversor extranjero en España al concentrar más del 23% del capital foráneo, con una inyección superior a los 2.850 millones de euros. Sin embargo, este flujo multimillonario se canaliza casi en su totalidad hacia grandes plazas como Madrid o Cataluña, sin dejar hasta ahora un solo euro en la provincia de Ourense.

Esta situación cambiará de forma radical a muy corto plazo. La firma de inversión estadounidense Apollo Global Management adquirió a mediados de año la división Forvia Interiors por 1.820 millones de euros, una macrooperación internacional que abarca de lleno la fábrica de componentes del polígono de San Cibrao das Viñas.

Con la entrada formal de la firma de Nueva York en la fábrica ourensana, el capital estadounidense tomará previsiblemente el relevo del francés y se convertirá, de un solo golpe, en el principal origen del dinero internacional en la provincia.