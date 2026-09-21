La inversión extranjera crece un 31,2% este año en España

La inversión extranjera directa en España alcanzó los 12.446 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 31,2% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos actualizados en el Registro de Inversiones Extranjeras Datainvex de la Secretaría de Estado de Comercio. “Es una señal clara de confianza en nuestra economía, en nuestro tejido productivo y en las oportunidades que ofrece España”, destacaron desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. La Comunidad de Madrid concentra casi la mitad de la inversión extranjera en España, con 5.635,7 millones de euros, un 15,6% más respecto al primer semestre del año pasado. Le sigue Cataluña, con 2.358,6 millones de euros, una cifra que se impulsó un 68,5% respecto al ejercicio pasado.

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Por volumen, también destacan los importes del inversión en la Comunidad Valenciana (1.845,8 millones); Andalucía (903,6 millones); Castilla y León (425,2 millones); Aragón (185,3 millones); Galicia (172,4 millones); Canarias (170,5 millones); Asturias (157,1 millones); Castilla- La Mancha (129,2 millones); Baleares (126,1 millones) y la Región de Murcia (110,9 millones). Estados Unidos se mantiene como principal inversor, concentrando el 23% del total. Además, la inversión bruta procedente de EEUU crece un 84% respecto al mismo periodo de 2025. “La fortaleza de la inversión estadounidense confirma el interés que sigue despertando España entre las grandes empresas y fondos internacionales”, puso de relieve el Ejecutivo.

Asimismo, el Departamento que dirige Carlos Cuerpo destacó que es especialmente positivo el comportamiento de la inversión “greenfield”, vinculada a la puesta en marcha de nuevos proyectos y capacidad productiva, que crece más de un 52%. En el primer semestre de 2026, casi uno de cada tres euros de inversión extranjera directa se destinó a proyectos “greenfield” -inversión verde desde cero- y “brownfield” -sobre una instalación preexistente- (30,5%).

Cuarto país del mundo

Además, como muestran los datos de la base de datos fDi Markets, en los 7 primeros meses de 2026, España es el cuarto país del mundo que más proyectos de inversión extranjera recibe, tan solo por detrás de Estados Unidos, Reino Unido e India. “Es un dato especialmente relevante porque refleja la capacidad de España para atraer inversión productiva y proyectos que contribuyen a reforzar nuestro tejido empresarial y nuestra posición en las cadenas de valor internacionales”, señaló el ministerio. Entre los sectores que concentran buena parte del capital extranjero figuran la industria, la energía, el comercio y los servicios financieros. El stock acumulado de inversión extranjera directa en España alcanzó los 627.795 millones de euros en 2024, y las empresas de capital extranjero generan actualmente más de dos millones de empleos en España.