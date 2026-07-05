Piñor rescata los veranos de Carmen Martín Gaite

Los paisajes que moldearon la infancia de Carmen Martín Gaite volvieron a cobrar vida este sábado en Piñor. Numerosos vecinos, vecinas y apasionados de la literatura se reunieron para participar en el IV Paseo Literario y en la apertura de la exposición permanente “As palabras en fila”, una jornada destinada a rescatar el profundo arraigo gallego de una de las figuras más destacadas de las letras del siglo XX.

Inauguración de la exposición permanente. | Martiño Pinal

Guiados por el docente e investigador David G. Couso -autor de una tesis y varias publicaciones sobre la escritora-, los asistentes recorrieron a pie los rincones cotidianos y las antiguas casas familiares que la autora inmortalizó en sus novelas. Cada parada sirvió para revivir los recuerdos de los veranos de “Carmiña”. La caminata culminó en el local social con la apertura de la muestra documental comisariada por el periodista Luis Congil, quien detalló el minucioso proceso para reunir este valioso archivo que rescata fotografías de su niñez, manuscritos originales y fragmentos de entrevistas.

Durante el acto, el alcalde Xosé Carlos Valcárcel destacó que la iniciativa, enriquecida con nueva señalización física y una ruta virtual por GPS, supone un paso definitivo para reivindicar este legado histórico. Tras el recorrido cultural, la jornada de memoria colectiva concluyó en un ambiente distendido con un ágape de cortesía para todos los participantes en el bar O Regueiro