La provincia de Ourense suma cuatro nuevos destinos de interés en torno a su patrimonio minero y geológico

Ourense se ha convertido en la protagonista de la última campaña de recuperación histórica impulsada por la Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG). En el marco de su plataforma de Minaría Sostible, la entidad instaló en 2025 seis nuevos puntos de interés turístico y patrimonial que buscan rescatar del olvido la historia del patrimonio minero provincial. En concreto, se ubican en las minas romanas de As Borreas (Viana do Bolo), las minas de estaño y wolframio de Beariz, las areneras de A Limia (Xinzo y Sandiás) y el manantial de Cabreiroá (Verín).

La iniciativa ha consistido en la colocación de “tótems” informativos, monolitos de hierro de 80 cm de altura diseñados para resistir a la intemperie, que incorporan un código QR. Al escanearlo con un teléfono móvil, los visitantes acceden a la web de Patrimonio Mineiro de Galicia, en la que se puede consultar la historia del lugar, visualizar rutas y acceder a vídeos documentales creados para la ocasión.

Primeros en la provincia

Esta actuación supone el desembarco de este proyecto en la provincia, que hasta la fecha no contaba con ninguno de estos puntos. Si bien en 2024 la COMG instaló 15 en otros lugares de Galicia, la última fase ejecutada en 2025 ha puesto el foco en Ourense. De los ocho nuevos “tótems” instalados en el último año en toda Galicia, un total de seis se encuentran en territorio ourensano, distribuidos estratégicamente para ofrecer una representatividad geográfica de las distintas épocas y sectores de la minería.

“Tótem” con código QR en el quiosco de aguas del manantial de Cabreiroá (Verín). | COMG

La selección de los enclaves ha sido posible gracias a la estrecha colaboración con los concellos y entidades locales, priorizando aquellos lugares con historia minera y afluencia de visitantes. En la comarca de Monterrei, la colaboración con Hijos de Rivera y Aguas de Cabreiroá ha permitido señalizar el manantial de Cabreiroá con dos de estos puntos informativos, reconociendo el valor del agua mineral como recurso geológico. Por su parte, en la comarca de A Limia, se han instalado otros dos hitos, uno en Xinzo de Limia y otro en Sandiás, para poner en valor las antiguas areneras de la laguna desecada de Antela en colaboración con los gobiernos locales.

El mapa del patrimonio minero ourensano se completa con otras dos localizaciones de gran relevancia histórica. En Viana do Bolo, en común acuerdo con el Concello, se ha señalizado el entorno de las médulas de As Borreas, antiguas minas romanas. Del mismo modo, en Beariz, la colaboración con el ente local ha permitido destacar las antiguas minas de estaño y wolframio, minerales que marcaron la economía en la comarca durante el siglo XX.

Con estas incorporaciones, Galicia suma ya 23 puntos señalizados, y la COMG prevé continuar este año ampliando este mapa para que vecinos y turistas puedan comprender la historia de sus villas

Un recorrido por la historia y la riqueza minero-geológica de cuatro comarcas

Tótem informativo sobre las areneras de A Limia en el parque do Pombal, Xinzo. | COMG

Los nuevos puntos informativos ofrecen un recorrido diverso por los recursos que la provincia ha ofrecido a lo largo de los siglos. En Viana do Bolo, el punto de interés de las minas romanas de As Borreas, en la parroquia de Caldesiños, permite al visitante acercarse a la ingeniería romana y comprender cómo transformaron el paisaje en su búsqueda de oro, utilizando técnicas hidráulicas similares a las famosas Médulas leonesas.

En Beariz, el foco se pone en la minería del estaño, que iniciaron hace 2.000 años los habitantes del castro de Magros. El “tótem” recuerda asimismo la fiebre por el wolframio en la primera mitad del siglo XX, un auge que explica su empleo en armamento en el contexto de las guerras mundiales, y que definieron la vida socioeconómica de la zona.

La comarca de A Limia presenta un patrimonio geominero diferente, centrado en su cuenca sedimentaria. Los QR en Xinzo y Sandiás, en el Pombal y junto al Concello, explican la importancia de la extracción de material árido en las areneras de la antigua laguna de Antela, recurso usado para hacer bloques de hormigón y aglomerado para asfalto.

Finalmente, en Verín hay dos puntos en el manantial de Cabreiroá que subrayan que la riqueza minera no es solo piedra o metal, sino también agua. Ubicados en la fuente y en el quiosco, destacan el aprovechamiento de las aguas mineromedicinales, un recurso geológico que dio fama internacional a la villa desde finales del XIX, y que combina industria, salud y bienestar.