De la transición al clima canario: así es el examen para obtener la nacionalidad española

El camino para obtener la nacionalidad se encuentra con dos evidentes obstáculos en forma de examen. Uno de ellos para probar los conocimientos constitucionales y socioculturales y otro para demostrar la destreza con el idioma.

Este último no lo tienen que realizar la inmensa mayoría de los inmigrantes que llegan a Ourense, ya que provienen de Latinoamérica y están exentos de esta prueba al ser el español el idioma oficial de su país de origen.

Sin embargo, salvo algunas excepciones, sí que tienen que exponerse a la prueba de conocimientos, conocida como CCSE y elaborada por el Instituto Cervantes. El examen consta de 25 preguntas tipo test divididas en cinco bloques según el tema a tratar -instituciones, derechos y deberes, organización territorial, aspectos culturales y comportamientos de la sociedad-. Para aprobar, hay que acertar al menos 15, el 60%.

Entre las cuestiones que se plantean están, por ejemplo, con qué rey se restaura la democracia, la edad de votación, el clima de Canarias, las culturas que convivieron en la España medieval, a qué hora se cena normalmente o qué es el Camino de Santiago.

La inscripción se hace a través de internet y tiene un coste de 85 euros. Hay convocatorias todos los meses menos en agosto y diciembre, aunque Ourense no cuenta con ningún centro de examen. Por ello, los que vivan en la provincia y tengan que someterse a esta prueba deben desplazarse hasta A Coruña, Santiago o Vigo.

Obtención de la nacionalidad

En el último lustro las adquisiciones de nacionalidad en la provincia se han cuadruplicado. En 2019 la obtuvieron 202 inmigrantes mientras que en 2024 ya fueron 814, según reflejan las cifras del Instituto Nacional de Estadística. La mayoría de ellas -322- corresponden a personas provenientes de Venezuela. De hecho, prácticamente cada día un venezolado residente en Ourense logra la nacionalidad