XORNADA TRANSFRONTEIRIZA
O futuro dos pastos e do rural, a análise entre Cualedro e Montalegre
XORNADA TRANSFRONTEIRIZA
A Casa da Cultura de Cualedro e o Centro SIPAM do Barroso acollerán este venres 9 e sábado 10 de outubro o I Encontro Luso-Galego de Pastos, Comunidades e Futuro Rural. A cita, organizada conxuntamente pola Sociedade Galega de Pastos e Forraxes e a súa homóloga lusa, centrarase no pastoreo e na prevención de incendios como ferramentas clave de xestión territorial ante o abandono do medio rural.
A xornada deste venres en Cualedro incluirá relatorios sobre o proxecto da Escola de Pastores de Galicia, a mellora de pastos no sur provincial e a iniciativa da paisaxe compartida promovida pola Fundación Juana de Vega, completándose pola tarde con visitas técnicas ao polígono agroflorestal, ao monte veciñal de Lucenza e a unha explotación local.
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