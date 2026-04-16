El columnista Rafa Cabeleira destaca el valor de "contar ben as cousas" al recibir el XXXIII Premio Puro Cora

Rafa Cabeleira ha sido reconocido con el galardon Puro Cora, en un acto que ha tenido lugar en la planta de impersión de el Progreso, presidido por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonoso Rueda; además de representantes del ámbito cultural, político y de la sociedad gallega.

El articulista Rafa Cabeleira, que destacó estar vinculado con el Grupo El Progreso desde su infancia, primero como lector y posteriormente como articulista, agradeció el premio que le han otorgado y, en su discurso, destacó la importancia de simplemente contar bien las cosas que suceden. En sus palabras, "incluso mellor do que se espera de nós, con estilo, intención e humildade", en un alegato por la claridad, sencillez y personalidad a la hora de transmitir y llegar al lector.

El secretario y portavoz del jurado, José de Cora, ya había comentado en su día, cuando se anunció este premio, que Cabeleira destacaba por sus artículos, pero también por su tono "certeiro, hábil e o seu gran sentido do humor". En esta ocasión, el premiado recurrió también a la ironía para resumir lo que le va a suponer este reconocimiento de ahora en adelante. "Grazas a todos, pero non só polo premio en sí: tamén pola oportunidade que se me brinda de, a partir de agora, finxir que son unha persoa certamente respectable", afirmaba ante los presentes.

Rueda busca a Cabeleira en su información diaria

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacó la trayectoria del premiado y reconoció que sus artículos no faltan en sus resúmenes de prensa diaria. Conocedor de que en numerosas ocasiones parten del fútbol, sus narraciones trascienden lo deportivo: "Eses artigos falan de fútbol, pero por enriba de todo falan da vida. O fútbol é unha escusa, unha pecha, para explicarnos o comportamento humano", afirmaba. Rueda reivindicó también en su discurso el periodismo y la labor del Grupo El Progreso, al que definió ncomo un "exemplo de talento e profesionalidade".

El presidente de la Xunta recordó el legado de Purificación de Cora, fundadora de El Progreso en 1908, y enmarcó su actividad ddenro del sello de "Galicia Calidade". En este contexto, Rueda aprovechó para advertir sobre los riesgos de los algoritmos y la importancia de avalar las publicaciones periodísticas con la firma de un autor. "Defender o xornalismo é defender a calidade democrática", sentenció, concluyendo que medios locales son espacios fundamentales donde la sociedad puede "recoñecerse con claridade".

García Montenegro: "Es un continuador del periodismo literario"

La presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, acogió al galardonado con unas palabras de cariño y cercanía: "Rafa Cabeleira es de la casa. Es de los nuestros. Es un digno continuador del mejor periodismo literario, que elevaron a la cima nombres gallegos como Julio Camba, pontevedrés al fin y al cabo como Cabeleira: uno de Vilanova de Arousa y este de Poio", afirmaba ante el premiado y todos los asistentes, en un discurso en el que destacó su estilo y trayectoria como articulista, por su estilo, el humor, los temas tratados y porque "siempre se disfruta con su estilo periodístico-literario y con lo que cuenta".