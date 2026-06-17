“A derradeira leición do mestre” llega a Pontevedra

El icónico cuadro de Castelao “A derradeira leición do mestre” ha llegado al Museo de Pontevedra, cedido por el Centro Galicia de Buenos Aires para ser expuesto por primera vez en la provincia durante tres meses. La obra fue recibida por el presidente de la Diputación, Luis López; el vicepresidente, Rafa Domínguez, y las directoras del Museo y de restauración, Ángeles Tilve y Mercedes del Campo, quienes comprobaron que el cuadro se encuentra en óptimas condiciones tras viajar desde Argentina con fuertes medidas de seguridad.

Rafa Domínguez ha señalado que “es un día de enorme alegría porque llega a Pontevedra, después de muchísimo trabajo, la obra cumbre de Castelao. Vamos a poder contemplar la obra completa de Castelao aquí en el Museo”.

Momento en el que se lleva a cabo el desembalaje de la obra. | D.P.

El vicepresidente ha destacado que el estado del cuadro se controló en todo momento, “con un geolocalizador y un dispositivo para saber si recibió golpes o el grado de humedad y temperatura que tuvo en todo el proceso”. La responsable de restauración de la institución, Mercedes del Campo, ha explicado que “tras el desembalaje elaboraremos un informe técnico de lo que vemos y la policromía. La obra fue restaurada en 2008 y está en perfecto estado. Lo que haremos seguirá una rutina para corroborar que no sufre ningún cambio”. El cuadro llegó acompañado de Alberto Vázquez López, representante del Centro Galicia Bos Aires, quien ha asegurado que “estamos encantados de que esté en este lugar”. La exposición del cuadro empieza el próximo 25 de junio y la Diputación tiene preparada una amplia agenda relacionada con esta obra y con todo el legado de Castelao, que se prolongará hasta el 27 de septiembre.

Entre los días 22 y 23 de junio se celebrará el seminario Arte, exilio e memoria: Castelao, A última lección do mestre e a emigración galega en América. Tres días después de la apertura de la muestra al público, el día 28 se conmemorará el plebiscito del Estatuto de Autonomía de 1936.