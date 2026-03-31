El escritor Toño Guede, en Ourense: "Lo importantes echar a andar y forjar un camino"

El escritor ourensano Toño Guede (1971), acaba de publicar su séptima novela por el sello Monza Ediciones. “Los héroes de la nada” narra una serie de peripecias a medio camino entre lo fantástico y lo policial, con Ourense como espacio literario. “Es una novela corta que bien puede leerse en el trayecto del tren de aquí a Madrid”, apunta el autor que desde ahora prepara, codo a codo con la editorial, el lanzamiento del libro para el mes de mayo.

“Los héroes de la nada”, va entre otras cuestiones, de una persona que es capaz de crear hechizos, subyugar a espíritus y seres de otras dimensiones para sacarles provecho. Luego hay una especie de brujo descreído que tiene poderes para hablar con los espíritus y un gabinete de brujería donde echa cartas; es un poco el héroe de la historia, y el que tiene que contrarrestar los crímenes que comete Casanova, otro hechicero que es un asesino asistido por Urco, ese perro de la mitología gallega de la costa, que es traído a Ourense", explica el autor.

Con su nueva novela, Toño Guede pretende, según sus palabras, “entretener” y mostrar al lector su Ourense natal “como una ciudad donde puede ambientarse cualquier tipo de trama que tenga que ver con lo esotérico y lo paranormal”.

Toño Guede, con “Los héroes de la nada” no solo cumple el propósito de regalar una emoción estética a sus lectores, sino el acometido personal de aportar un grano de arena a un entorno cultural donde los escritores y artistas en general apenas gozan de la visibilidad que merecen sus obras.

Respecto a esto, el autor ourensano, que es un promotor nato de la cultura, nos confiesa: “El panorama literario ourensano está desaprovechado. Hay buenos autores, tanto en gallego como en castellano, pero la labor de las instituciones es muy precaria. Tiene que venir una iniciativa como Monza Ediciones, una editorial ourensana radicada en el extranjero, para hacer por un talento local sin apenas escaparate para mostrar sus obras”.

Pese a lo desalentador del panorama, Guede se muestra optimista: “Creo en el poder de las pequeñas acciones, de esas que si sumas muchas, el resultado termina siendo algo significativo, lo importante es eschar a andar y hacer camino”.