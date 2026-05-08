Fernando Dacosta en Ourense: "Contamos con vernos de novo na 32 edición da MITEU 2027"

La XXXI edición de la Mostra Internacional de Teatro Universitario (MITEU) fue clausurada este viernes en el Teatro Principal. Tras 12 espectáculos que arrancaron el 23 de abril, repartidos entre el Teatro Principal, el Liceo y el Café Auriense, estas jornadas de arte dramático se despidieron del público ourensano con la puesta en escena de “Insurrección”, una obra del Grupo Mariscastaña. El acto de clausura incluyó la entrega del premio de la edición a la Marcha Mundial das Mulleres Ourense, un reconocimiento a su activismo feminista y social.

Su director histórico, Fernando Dacosta destacó: “A mostra foi moi positiva en canto ao seguimento por parte de espectadoras e espectadores, cun alcance estimado que supera os catro mil espectadores... En canto aos espectáculos, foron digamos moi emocionantes na súa proposta estética e formal”.

Respecto a las propuestas conceptuales de la MITEU, Dacosta explicó: “Contaron asuntos e temáticas realmente moi fortes e poderosas e ao mesmo teampo moi amenas para o espectador... En canto aos cursos, houbo un precisamente que daba Ana Querol de Perú e logo unha masterclass a cargo de Javier Rodríguez de la Varga de León, os dous cubriron as prazas. Por exemplo, el concerto de Iberican Roots... foi unha das noites grandes da MITEU”. Incompresión garantizada Por más que la MITEU ha alcanzado su madurez estética y organizativa, con el apoyo de la Diputación Provincial de Ourense, el Vicerrectorado del Campus de Ourense de la Universidad de Vigo y la Xunta de Galicia, -con unas tarifas más que razonables de 3,00 euros para el bolsillo ourensano- en el Pleno del Concello del 8 de mayo, el alcalde Gonzalo Pérez Jácome volvió a cuestionar de forma insulsa y desinformada esta iniciativa cultural: “Consideramos que la MITEU era un evento que estaba sobredimensionado económicamente para el retorno que tenía para la ciudad... este Concello no va a seguir asumiendo”.

Dacosta se mostró optimista ante la ojeriza oficial respecto a las iniciativas culturales: “Contamos con vernos de novo na trixésima segunda MITEU no 2027”.