La miniserie 'Anatomía de un instante', producida por el gallego José Manuel Lorenzo, opta a un Emmy

La International Academy of Television Arts & Sciences ha anunciado este miércoles las candidaturas para los premios Emmy Internacional 2026, una edición que reúne a 64 nominados distribuidos en 16 categorías y procedentes de 22 países. Entre las producciones seleccionadas destaca la miniserie española 'Anatomía de un instante', de DLO Producciones y Movistar Plus+, que competirá por el premio a mejor película para televisión/miniserie.

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el lunes 23 de noviembre en Nueva York, como punto final al International Emmy World Television Festival, que tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre. La miniserie producida por el pontevedrés José Manuel Lorenzo representará a la ficción audiovisual española en la gran cita de la televisión mundial.

Galardonado con el Premio Chano Piñeiro del OUFF

El reconocimiento de la Academia Internacional coincide con reconocimiento para el responsable de la producción, José Manuel Lorenzo (Pontevedra, 1959). El exdirector general de cadenas como Antena 3 y Canal+ recibirá el Premio Chano Piñeiro en el Festival de Cine de Ourense (OUFF). Este galardón rinde homenaje a su extensa trayectoria profesional dentro de la industria audiovisual.

Fotograma de 'Anatonía de un instante'. | Movistar+

Claves y argumento de 'Anatomía de un instante'

Basada en la obra homónima de Javier Cercas, la miniserie 'Anatomía de un instante' articula una reconstrucción de los hechos acontecidos durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en España. La narración centra su foco en el momento exacto del asalto al Congreso de los Diputados y en las tres figuras políticas que desafiaron a los golpistas manteniéndose en sus escaños: el presidente del Gobierno Adolfo Suárez, el vicepresidente Gutiérrez Mellado y el líder comunista Santiago Carrillo. A través de una cuidada investigación histórica, la ficción disecciona los condicionantes políticos y sociales que marcaron la Transición española.