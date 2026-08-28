Muere Rubén Rada, "El Negro", en Montevideo, ícono del candombe y la música rioplatense

Con su muerte, la cultura rioplatense ha despedido a un artista irrepetible que transformó la percusión afro-uruguaya en un lenguaje musical universal.

El último adiós y honores de Estado

Su familia confirmó el deceso a través de un comunicado oficial, expresando gratitud hacia el equipo médico y al público por las constantes muestras de afecto. El Parlamento uruguayo dispuso velar sus restos en el Palacio Legislativo con honores oficiales, reflejando la dimensión de su figura como embajador cultural de Uruguay.

De los tambores de Barrio Sur a la vanguardia sonora

Nacido el 16 de julio de 1943 en el seno de una familia humilde en Montevideo, comenzó su trayectoria desde niño en comparsas y murgas. Destacó rápidamente por su virtuosismo en las tumbadoras y su amplio rango vocal. A finales de la década de 1960, encabezó junto a Eduardo Mateo la banda El Kinto, creando el candombe-beat, un movimiento que fusionó la percusión afro-uruguaya con el rock psicodélico y el pop. Más tarde integró Tótem y la célebre agrupación Opa en Estados Unidos, proyectando el sonido oriental a la escena del jazz fusión internacional.

Su trayectoria y aportación Pionero del Candombe-Beat: Introdujo la percusión afrodescendiente en formatos modernos de banda, rompiendo barreras culturales y estéticas. Repertorio Popular: Compuso clásicos imborrables del cancionero regional como Mi País, Las Manzanas, Muriendo de Plena y Cha-Cha, Muchacha. Vigencia Creativa: En 2011 recibió el Premio a la Excelencia Musical de los Grammy Latinos. Hasta sus últimos meses se mantuvo activo, impulsando el regreso de Tótem y proyectos audiovisuales como ¿Quién va a cantar?.

La obra de Ruben Rada trasciende por su maestría técnica y por la alegría vital con la que celebró siempre las raíces afrodescendientes de su región.