Paco Ascón en Ourense: "Habelas Hainas" la novela que revive la figura de las meigas ourensanas

La novela “Habelas Hainas”, (Los amores de Herminio y Divina) escrita por el ourensano de adopción Paco Ascón, fue presentada este miércoles en el Salón de Actos Nobles del Liceo. Acompañaron al autor los escritores Avelino Jácome y Armando González, además de la promotora cultural Marina Sánchez.

“Habelas Hainas” cubre el arco vital y familiar de Herminio, un niño nacido en Parrés, una aldea imaginaria del oriente ourensano, a principios del siglo XX. La novela posee ricas descripciones del rural montañoso, haciendo énfasis en personajes del imaginario mágico-religioso del folklore gallego. “Esta novela la escribí porque hace más de 30 años me enamoré absolutamente de Peña Trevinca, de la gente que allí nos recibió a mi esposa Carmen y a mí con los brazos abiertos. Lo que hoy es este libro nació de las historias que nos contaron, de la tradición oral y la inmersión profunda en las costumbres del entorno, a través de ella respira todo un paisaje”, comentó Paco Ascón.

Sobre el eje narrativo de su obra, Ascón explicó: “La figura de la meiga está en el centro del libro como un elemento de significación importante. No creo que hubiese muchas aldeas en las montañas en las que no hubiera una meiga buena, una de esas que se dedicaban a entender la riqueza de la naturaleza para salvar vidas; no solo humanas, sino de animales. Cuando alguien tenía una enfermedad en sus ovejas o vacas, acudían a la meiga para que les hiciera un brebaje o las salvara de una muerte segura, es una realidad que recreo en la novela, tratando de arrojar luz sobre esas dinámicas sociales y maneras de asumir la vida”.

“Habelas Hainas”, además de ser un retrato minucioso de una familia ourensana del rural, depara al lector una visión panorámica de la Galicia que emigró a América, el efecto llamada y todo un imaginario social relacionado con las promesas de una vida idílica al otro lado del Atlántico.