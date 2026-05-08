“Repunantas” en el Liceo de Ourense, un homenaje a la mujer escritora en Galicia

El Liceo de Ourense acogió en la tarde de este viernes el espectáculo “Repunantas. As punkis da literatura galega”, una propuesta musical y literaria para público adulto. Inma López Silva y Francisco Castro interpretaron para el público ourensano un recorrido musical por las voces femeninas de nuestra tradición literaria, desde las cantigas medievales hasta Begoña Caamaño, a quién este 2026 dedicó la Real Academia Galega el Día das Letras Galegas.

“O espectáculo elixímolo con poesías de mulleres contestatarias, nun arco que vai de María Balteira no Medievo, ata Begoña Caamaño, xornalista e feminista de grande relevancia hoxe, tratando de escoller os temas que definen, por así dicilo, a nosa repunantez, a nosa inconformidade”, explicó Inma López, escritora y activista cultural.

Por su parte el novelista y músico vigués Francisco Castro, explicó el objetivo del intercambio con el público: “Darlle ás persoas a imaxe dun prototipo de muller que sempre está loitando, digamos, nun escenario de guerra dobre: por unha banda contra a propia literatura e por outra banda, e sobre todo, contra unha cultura que espera delas unha submisión e unha actitude que elas non van adoptar, por iso as bautizamos así como repunantas, como punkis”.

Los espectadores agradecieron este discurso reivindicativo donde la música y el verso se dan la mano, dejando como saldo una útil reflexión sobre el rol histórico y contemporáneo de la mujer artista.