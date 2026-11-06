Adrián González, técnico del Francelos: “Veo mucho compromiso”

El Francelos vive un arranque positivo, con cinco jornadas sin derrotas que lo sitúan en el quinto lugar, algo que valora positivamente su entrenador, Adrián González, Gele: “Cuando trabajas a conciencia y ves a los jugadores implicados y con compromiso las cosas suelen salir y es cuestión de dar con la tecla. Nos ha costado al principio adaptarnos, en el sentido de que aún nos estábamos conociendo, y parece que hemos encontrado ese equilibro entre la defensa y el ataque que nos está dando estos buenos resultados. Pero siempre con los pies sobre el suelo”.

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Aun así, el entrenador del Francelos lamentaba lo ocurrido en algunos partidos de los que aprender: “Ante el Peroxa nos faltó el ápice de concentración que nos podía dar esa compensación de lo bien que lo estábamos haciendo en ataque y mal atrás, pero luego nos pasó en casa, cuando el Monterrei en el minuto 87 nos empata ganando 2-0. Son cosas que deberíamos aprender de ellas, pero sí que es cierto que fueron puntos que se nos escaparon, pero mejor que pasase ahora, al principio”.

El objetivo es la permanencia, pero vamos a estirar el chicle todo lo que podamos

El aspecto ofensivo del equipo es importante, al punto de que 16 de los 18 goles marcados se los reparten entre tres jugadores: “Por eso hacíamos tanto hincapié en defender los once, que sea un bloque muy compacto, no separar líneas porque sabemos que tenemos mucha pegada. Además, si el equipo defiende unido arriba las vamos a tener y alguna vamos a marcar. La ventaja de tener a Hugo Suárez, Roberto y Damián, incluso a Diego, cuando entra, o a Guille cuando está, te dan unos aportes muy grandes. Si alguno no tiene el día están otros como alternativa, pero tenemos la suerte de contar con tres jugadores muy buenos para la categoría y muy diferentes, que se acoplaron bien entre ellos ”.

El encontrarse a un punto del play off de ascenso es, sin duda, “muy bonito e ilusionante”. Y matiza: “Lo que le digo a los jugadores es que no se vengan arriba, que mantengan los pies en el suelo, ya que nuestro objetivo es llegar lo antes posible a esos 40 puntos que te puedan dar tranquilidad y el objetivo, la permanencia, pero es cierto que si a partir de ahí tenemos margen de ir para arriba, escalar posiciones y vernos con posibilidades de algo, bienvenido sea. Lo que está claro es que no podemos cometer el error, ni caer en la trampa, de que por estar ahora mismo quintos con 15 puntos debamos mirar para arriba. Sabemos de qué va esto, que es muy largo y puede tener un pinchazo, una mala racha o soplar el viento en contra. Vamos a estirar el chicle lo máximo posible”.