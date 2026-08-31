Álex García, octavo en Val di Sole

El Campeonato del Mundo 2026 de mountain bike en Val di Sole ya es historia, la que estuvo a punto de escribir Alejandro García. El biker carballiñés estuvo a punto de lograr la primera medalla para Ourense en un Mundial de BTT. Fue el jueves en la prueba “short track”, la de distancia corta, en la que el canterano del Club Ciclista Maceda y actual integrante del equipo profesional Mondraker Factory Racing Team finalizó cuarto, a centésimas del bronce y a tres segundos del oro. Le faltaba por disputar la carrera de distancia olímpica, la prueba rally, en la que firmó un nuevo top-10, en esta ocasión octavo. No hubo medalla, cierto, pero Alejandro García sale de la cita más importante del año asentado en la élite mundial en la categoría sub-23.

Alejandro García volvió a estar ayer luchando con los mejores del mundo. Pasó por meta en la quinta plaza en la primera vuelta, a muy pocos segundos de la cabeza, y en esa plaza estuvo rodando mucho tiempo, aunque sin conectar con el pequeño grupo selecto que terminó luchando por los metales.

Después se situó séptimo, puesto que ocupó hasta el último tercio de carrera, en el que cayó a una octava plaza de la que ya no se movería. Esta vez hubo dominio francés, con el título para Nael Rouffiac con un tiempo de 1 hora 17 minutos 20 segundos, con su compatriota Alix Andre Gallis plata a nueve segundos y bronce para el suizo Nicolas Halter a 13 segundos. Alejandro García finalizó a 1:32 del ganador. El segundo español fue Thibaut Francois, decimoquinto a 3:24.

Apenas dos años en la categoría sub-23 le han bastado a Álex García para alcanzar la élite mundial. La próxima temporada, con más experiencia, tendrá otra oportunidad de luchar por un podio que rozó ya este año.

Exhibición de Pidcock

Lección de pilotaje la de Thomas Pidcock. El británico ha logrado una victoria incontestable para proclamarse de nuevo campeón del mundo en la categoría élite. El corredor de Leeds ha completado los ocho giros con un tiempo de 1 hora 25 minutos 26 segundos, aventajando a su compatriota Charlie Aldrige en 17 segundos y al canadiense Coe Punchard en 31, plata y bronce, respectivamente.

El corredor de Pinarello ha protagonizado una gran remontada, ya que salía desde el puesto 34. El mejor español fue Jofre Cullel, que finalizó en el puesto 17 a 2:25 del campeón, mientras que Domingo Campos ocupó el puesto 62. En chicas, Estíbaliz Sagardoy terminó en la posición 46.