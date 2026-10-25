El Antela busca seguir soñando ante el CD Lalín

El Antela regresa a casa y lo hace para medirse al Lalín desde las 17:00 horas. Cara a cara entre dos recién ascendidos que están siendo los equipos revelación y que se encuentran en promoción de ascenso.

Miden sus fuerzas en un choque que se presenta abierto y entretenido para los aficionados por el juego que realizan ambos. En los de Xinzo, el técnico Bruno Gómez tiene las dudas de Xabi Lamas, que arrastra molestias en una rodilla y del portero Bruno Pío, que sigue recuperándose de un esguince que ya le impidió jugar la pasada jornada. Vuelve el delantero Carlos, que lleva varios partidos fuera por una rotura de fibras. Un Antela que también confirmó esta semana el fichaje de Kaara Diabaté, que llega desde el Pedroñeras de la Tercera División de Castilla-La Mancha. El nuevo centrocampista de los de Xinzo ya realizó varios entrenamientos con el equipo albinegro, si bien no podrá debutar todavía porque está pendiente de recibir el tránsfer.

El técnico local habla sobre lo que espera en el partido: “Vamos a medirnos a un recién ascendido como nosotros, pero que firmó a buenos jugadores que tienen experiencia en la categoría y pienso que pueden estar perfectamente peleando por la promoción”. Profundizando más en el juego de los del Deza, añadió que “es un equipo que intenta dominar los partidos a traves de la posesión, pero que se adapta muy bien al rival y que si tienen que ser agresivos, robar y correr, no tienen problema”. Y terminó hablando de los suyos: “Poco más les puedo pedir a los chavales. Estamos teniendo un buen comienzo y vamos creciendo cada jornada. Nuestra manera de plantear el partido será la habitual, tratando de llevarlo a nuestro territorio, ser fuertes en los duelos, agresivos sin balón y tener la calma que a veces requieren los partidos”.

A Moreira; 17: 00 horas.