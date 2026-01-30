El Arenteiro no puede fallar

El Arenteiro, en un día y horario muy poco habitual, recibe esta noche en Espiñedo al Athletic de Bilbao B, en partido correspondiente a la jornada 22, que abren desde las siete Castilla y Osasuna Promesas y que acabará el domingo a las seis y cuarto con el último partido entre el Cacereño y el Barakaldo. Es lo que tiene esta locura de horarios en lo que se ha convertido la Primera Federación.

En todo caso, bastante tiene el equipo de Jorge Cuesta con la situación clasificatoria que atraviesa como para ponerse a perder el tiempo con estos temas. Lo único que le puede preocupar del partido de esta noche, además del aspecto deportivo, es mirar al cielo, porque dan una “noche de perros” con lluvia y viento. Y eso si que puede condicionar el desarrollo de un encuentro marcado en rojo para los intereses verdes, que tienen que sumar como sea porque las jornadas van pasando y, si no, las cuentas finales no dan.

A mayores está el mercado invernal con llegadas y salidas porque crea una incertidumbre en el plantel que nada ayuda. Ya han dejado el equipo Fer Iglesias, Dani Romera, Alberto Solís, Sergio Aguza y Martín Ochoa. Más los Nacho Ramón, Iván Muñoz o Félix Jiménez que están en la rampa de salida. Y, por si fuera poco, ahora también han salido los nombres de Lluis Llácer, que podría irse al Marbella, y Jaume Cuellar, con una oferta del extranjero, o Diego Moreno del que se habla que tiene una oferta del Valladolid. Y por el momento solo ha llegado Chuca, que debutó la pasada jornada en Ferrol procedente del Cartagena, aunque es verdad que hasta el lunes, que cierra el plazo de fichajes, se esperan al menos dos o tres incorporaciones. Una de las pocas buenas noticias es la vuelta de David Ferreiro, que se perdió los dos últimos partidos por lesión, pero que ya entrenó con normalidad y esta noche podría estar en el once.

Enfrente estará un Bilbao Athletic que llega cuarto clasificado y en un buen momento. El equipo entrenado por Jokin Arambarri ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos y quiere mantener la buena racha. Un equipo con jugadores de calidad, muchos de ellos alternando filial y primer equipo.

“Debemos ser contundentes en las áreas”

Jorge Cuesta.

El técnico Jorge Cuesta analizó lo que debe hacer su equipo para poder ganar. “Creo que es algo que llevamos hablando en otros partidos. Sobre todo hay que mejorar la eficacia en área contraria, convertir las ocasiones y no encajar para poder estar más tiempo en partido. Si no, que al menos nos valga para ir sumando”. Sobre la importancia del partido, tiene claro que “es verdad que tenemos que sumar, pero debemos de tener la cabeza fría porque hemos jugado los últimos cinco partidos con equipos de arriba y tenemos que aprovecharlos para no llegar con tantas urgencias a los partidos con rivales directos, pero sí que es cierto que tenemos que ir sumando puntos”. Y acabó hablando del filial vasco: “Es un equipo con un ritmo muy alto, mucho talento, calidad técnica, muchas situaciones de ida y vuelta que te llevan a que te cueste aguantarles el ritmo. A veces la osadía, esa imprudencia y ganas te permite penalizar ciertos errores que comenten”.