El Arenteiro logró una importante victoria este domingo en A Estrada en un partido que se le puso muy pronto de cara con el gol a los dos minutos de Ocampo, pero que vio como se torcía con la expulsión en la primera parte del delantero Gabi. Con todo, los de Marc Vidal estuvieron muy serios y centrados sobre todo en la parcela defensiva y buscando salir con rapidez a la contra. En la segunda parte llegó el segundo tanto de los verdes fruto de una buena finalización de Manu Bardelas que dejó el partido casi sentenciado.

Pese a que el Estradense apretó en el tramo final, sobre todo a raíz del gol de Dani Pedrosa, los verdes aguantaron el tipo.