ANÁLISIS DEL ENCUENTRO
El Arenteiro supera a un Estradense que no encontró el camino (1-2)
ANÁLISIS DEL ENCUENTRO
El Arenteiro logró una importante victoria este domingo en A Estrada en un partido que se le puso muy pronto de cara con el gol a los dos minutos de Ocampo, pero que vio como se torcía con la expulsión en la primera parte del delantero Gabi. Con todo, los de Marc Vidal estuvieron muy serios y centrados sobre todo en la parcela defensiva y buscando salir con rapidez a la contra. En la segunda parte llegó el segundo tanto de los verdes fruto de una buena finalización de Manu Bardelas que dejó el partido casi sentenciado.
Pese a que el Estradense apretó en el tramo final, sobre todo a raíz del gol de Dani Pedrosa, los verdes aguantaron el tipo.
CD Estradense: Pablo Brea; Ángel Muñiz (Raúl Diz, minuto 78), Martiñan (Miguel, minuto 69), Pablo Porrua, Marcos Mella, Edu Taboada (Álex Seijo, minuto 69), Dani Pedrosa, Mario Prado (Constenla, minuto 78), Carabán, Dani Varela y Migui (Landeira, minuto 87).
CD Arenteiro: Esteban Ruíz; Angel Bastos, Nespereira, Ocampo, Awuley (Adri Rodríguez, minuto 46), Edu Ferreira (Manu Bardelás, minuto 56), Toño, Abiodun, Gabi, Martín Lamelas (Raúl Gallego, minuto 88) y Wilians (Sylla, minuto 46).
Goles:
Árbitro: García Gómez, de A Coruña. Expulso al jugador del Arenteiro Gabi en el minuto 41. Además, mostró amarillas a los locales Ángel Muñiz, Miguel, Edu Taboada y Dani Pedrosa y a los visitantes Nespereira, Sylla y Edu Ferreira.
Incidencias: Partido de la duodécima jornada, en el Municipal de A Estrada.
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