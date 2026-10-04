El Barco vence por la mínima y ya es colíder (1-0)

El Barco sigue en la parte alta de la clasificación después de sumar una nueva victoria en Calabagueiros ante el Pontevedra B. El conjunto barquense dominó el encuentro y acabó encontrando el premio a su insistencia en el tramo final, gracias a un gol de Santín. Con este triunfo, el Barco se coloca como colíder junto al Boiro, Lalín y el ourensano Antela.

Los locales llevaron el peso del partido desde el inicio, aunque tuvo que esperar hasta el minuto 25 para disfrutar de su primera gran ocasión. Sidibé recibió dentro del área, se marchó del último defensor y se plantó ante el portero, pero David Conde consiguió despejar el balón a córner.

El Pontevedra B apenas consiguió acercarse a la portería defendida por Hugo durante el primer acto. En el minuto 38 llegó su primera aproximación clara y Hugo respondió con seguridad. Ya en el descuento, en la última acción antes del descanso, Sidibé volvió a tener una oportunidad inmejorable. El atacante encaró de nuevo a David Conde, pero el portero visitante ganó el mano a mano.

Tras el paso por vestuarios, el Pontevedra B consiguió inquietar, más en ocasiones que en juego. Hugo volvió a aparecer cuando fue necesario para mantener a su equipo con la portería a cero, mientras el Barco fue recuperando terreno progresivamente, ayudado también por los cambios.

Gol barquense

En el minuto 83, Ariel probó fortuna desde la frontal y su disparo se marchó rozando el palo. Un minuto después, una buena acción colectiva terminó con un toque preciso que dejó a Santín completamente solo ante David Conde. El delantero no perdonó y puso el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

De ahí al final el Barco no pasó apuros para ganar. El encuentro terminó con cierta tensión en el entorno visitante, especialmente desde el banquillo, donde el meta suplente del filial buscó elevar la temperatura aunque sin lograrlo.