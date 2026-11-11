Brais Prados, técnico del CD Barco: “No voy a tocar mucho”

Esta tarde, el entrenador Brais Prados (Outeiro de Rei, 1994) tomará el mando del Barco en el entrenamiento que se celebrará en Viloira. Prados llega como sustituto de Agustín Ruiz y mantendrá el cuerpo técnico que tenía el vasco. El ya nuevo entrenador del equipo valdeorres explica cómo se fraguó su fichaje: “Se dio un poco por el contexto de mi situación personal. Soy maestro, este año me destinaron aquí a O Barco con mi plaza definitiva y tengo que estar aquí todo el curso. Sigo muchísimo el fútbol gallego y además tengo algún exjugador en la plantilla e incluso comparto colegio con Marcos Vilachá, que también es maestro aquí. Cuando Agustín se marcha a la UD Ourense, el club tantea a varios entrenadores de la zona de Lugo que les gustaban por perfil. Al no fructificar esas opciones, esos mismos técnicos les hablaron de mí, desde dentro del vestuario también dieron mi nombre y el presidente me llamó. Hablamos el viernes, el lunes nos reunimos con el director deportivo y cerramos el acuerdo”.

Pese a tener solo 32 años, Prados estuvo en la base del Castro y el Lugo; y ya en categoría sénior dirigió a la Sarriana, al Atlético Escairón y al Sigüeiro, donde estuvo el curso pasado. Ahora le llega la oportunidad de entrenar en Tercera y en un equipo que está en zona de play off: “Es una situación atípica. Las dos últimas veces que cogí equipos a mitad de curso fueron proyectos que peleaban por evitar el descenso y venían en mala dinámica, que suele ser lo habitual. Aquí se da porque a Agustín lo ficha un equipo de categoría superior. Ya le transmití al presidente que no soy un entrenador de ideas fijas o inamovibles ni me empeño en un estilo cerrado. Me gusta adaptarme a la materia prima que hay”.

“Dar continuidad”

Además, el técnico lucense tiene claro que no hay que tocar mucho: “Desde que llegó Agustín el año pasado hicieron una segunda vuelta espectacular y han firmado un gran inicio. Los futbolistas creen en esta propuesta y funciona. Mi idea es darle continuidad, ir perfeccionando detalles, pero manteniendo la base y sin tocar mucho”. El hecho de residir en O Barco también han sido clave en su llegada a Calabagueiros. “Es un punto muy a favor. Muchas veces uno de los hándicaps que tiene el club con gente de fuera es el tema de los desplazamientos por carretera. En mi caso ya estoy aquí asentado, conozco a futbolistas del plantel y la situación es inmejorable. Hay que aprovechar la oportunidad al máximo y llego con mucha ilusión”.

Prados debutará el domingo, a las 17:15 horas, frente al líder Boiro, en Calabagueiros.