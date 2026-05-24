DUELO LLENO DE INTENSIDAD
Galería | Las mejores jugadas del partido entre la UD Ourense y la UB Conquense, en imágenes
DUELO LLENO DE INTENSIDAD
El enfrentamiento entre la UD Ourense y la UB Conquense vivió su primer episodio con el estadio de O Couto como escenario. Bajo las altas temperaturas que obligaron a realizar un pausa por hidratación se vivió el partido.
Un duelo marcado por la intensidad en los balones divididos, la velocidad de los extremos de ambos equipos y el calor. Ambos equipos buscan obtener un resultado que los acerque un poco más a Primera Federación.
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