Galería | Las mejores jugadas del partido entre la UD Ourense y la UB Conquense, en imágenes

El primer partido entre la UD Ourense y la UB Conquense por la plaza en Primera Federación estuvo repleto de momentos llenos de intensidad y velocidad. El objetivo de ambos conjuntos sacar un buen resultado para el partido de vuelta.

El enfrentamiento entre la UD Ourense y la UB Conquense vivió su primer episodio con el estadio de O Couto como escenario. Bajo las altas temperaturas que obligaron a realizar un pausa por hidratación se vivió el partido.

Un duelo marcado por la intensidad en los balones divididos, la velocidad de los extremos de ambos equipos y el calor. Ambos equipos buscan obtener un resultado que los acerque un poco más a Primera Federación.