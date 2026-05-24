Galería | Las mejores jugadas del partido entre la UD Ourense y la UB Conquense, en imágenes

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UD Ourense - UB Conquense (1-0)
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DUELO LLENO DE INTENSIDAD

El primer partido entre la UD Ourense y la UB Conquense por la plaza en Primera Federación estuvo repleto de momentos llenos de intensidad y velocidad. El objetivo de ambos conjuntos sacar un buen resultado para el partido de vuelta.

La Región
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Publicado: 24 may 2026 - 18:17 Actualizado: 24 may 2026 - 18:33

El enfrentamiento entre la UD Ourense y la UB Conquense vivió su primer episodio con el estadio de O Couto como escenario. Bajo las altas temperaturas que obligaron a realizar un pausa por hidratación se vivió el partido.

Un duelo marcado por la intensidad en los balones divididos, la velocidad de los extremos de ambos equipos y el calor. Ambos equipos buscan obtener un resultado que los acerque un poco más a Primera Federación.

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