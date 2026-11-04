Carlos Cruz, centrocampista del CD Barco: “Tenemos que seguir así”

Después de varios encuentros con problemas de cara a la portería contraria, el Centro de Deportes Barco se desató con una goleada frente al Montañeros (4-0). Una victoria que permite a los valdeorreses colocarse en la segunda posición de la tabla.

El centrocampista Carlos Cruz (Bembibre, 1999), uno de los capitanes de los barquenses, destaca la importancia del triunfo: “Ante el Montañeros hicimos un partido muy completo desde el primer minuto. Además, sabemos lo importante y difícil que es ganar y en casa debemos hacernos fuertes. Llevábamos tres encuentros sin ganar y había que sumar de tres sí o sí. Salimos mentalizados de que teníamos que estar fuertes en defensa, porque ellos son un equipo al que le gusta tener el balón. Creo supimos controlar el partido en todo momento y apenas concedimos ocasiones de peligro al Montañeros”.

A pesar del buen inicio del Barco, el mediocentro berciano tiene los pies en el suelo. “3. Debemos estar muy concentrados, ya que la liga está muy apretada. Los partidos se deciden en los pequeños detalles. Cuántos menos errores cometamos, mejor equipos vamos a ser. Somos uno de los conjuntos que menos goles ha recibido en contra, eso es clave”, comenta Cruz.

“Somos uno de los conjuntos que menos goles hemos recibido, eso es clave”, dice el rojillo Carlos Cruz

Además, agrega: “El equipo está mejorando a medida que pasan las jornadas. Tenemos un grupo muy bueno y espectacular. Hay mucha competitividad dentro del grupo y eso nos hace mejores individualmente. Debemos seguir en esta dinámica que es lo que nos está llevando a ser muy competitivos”.

La temporada pasada, los de Agustín Ruiz realizaron una gran segunda vuelta, una inercia que está intentando mantener en la presente campaña: “El primer objetivo es sacar un buen resultado en el próximo partido contra el Céltiga. Como objetivo a largo plazo, tenemos que mantener esta línea de compromiso y competitividad interna, eso nos permitirá que pueda ser un año muy bonito e ilusionante, en el que podamos disfrutar todos. Equipo y afición”.

El partido contra el Céltiga se adelantará al sábado, a las 17:00 horas, en el Salvador Otero.