Em defensa da Temu

Na semana passada, foi notícia a multa que a Comissão Europeia aplicou à plataforma de vendas chinesa Temu por ter encontrado no seu catálogo produtos “ilegais”, como roupa infantil inflamável ou carregadores de telemóvel de baixa qualidade, entre outros produtos. Supostamente, estes produtos não podem ser vendidos na União Europea, uma vez que não cumprem as normas e regulamentos aqui estabelecidos. Mais do que ilegais, já que no seu país de origem não o são, é que não se adequam aos requisitos aqui estabelecidos, sejam estes corretos ou não. A verdade é que me parece uma multa injusta, dado que a plataforma está sediada na China e deve seguir as normas daquele país e não as nossas; e, em qualquer caso, a responsabilidade deve recair sobre quem acede livremente a essas páginas e decide adquirir esses produtos, o que na Europa se estima que sejam cerca de 130 milhões de pessoas. Estas pessoas não parecem importar-se muito se cumprem ou não os regulamentos, e procuram simplesmente adquirir um produto a baixo preço. Uma vez adquiridos, os pacotes são transportados para cá a partir do país asiático.Não sei até que ponto a legislação europea pode ser imposta a países que não querem nem têm de seguir as nossas normas, nem sequer sei se essas normas são ou não adequadas, uma vez que raramente são debatidas publicamente.

A plataforma multada, tal como outras semelhantes, vende os seus produtos a todo o mundo, e a sua estrutura de qualidade e preços está adaptada à procura dos consumidores do chamado Sul Global, que são menos exigentes a respeito aos requisitos de qualidade dos produtos do que nós. Se fossem estabelecidos os mesmos critérios que aqui prevalecem, muitas nais desses países simplesmente não poderiam adquirir estes bens, ou isso representaria um gasto muito elevado em relação aos seus soldos. Sabendo isto, a plataforma vende bens baratos, mas acessíveis à maior parte da população mundial, e não aos europeus pelo momento ainda ricos. Estas formas de comércio barato ajudam, de facto, muitas pessoas de baixos rendimentos em todo o mundo a progredir, e aumentar os preços não parece ser a melhor forma de aliviar a sua situação.

Regulamentações, muitas delas absurdas ou que pouco contribuem para a qualidade do produto

A União Europea, em vez de se preocupar com o facto de não existir nenhuma plataforma de venda de produtos europeus equivalente à que foi multada, e que também opere a nível mundial, parece estar mais interessada em que esta poda vender aqui os seus produtos ou em exportar as suas regulamentações. Regulamentações, muitas delas absurdas ou que pouco contribuem para a qualidade do produto, que talvez estejam na origem da ausência destas plataformas na Europa, e do facto de os produtos europeus serem cada vez menos competitivos nos mercados globais. O leitor que estiver a ler isto certamente descobrirá, se examinar os seus dispositivos eletrónicos ou o seu guarda-roupa, que poucos desses bens são originários de países da União. Também poderá constatar que, entre as notícias económicas que surgiram e foram comemoradas esta semana, está a instalação de uma fábrica de automóveis na Galiza, com capital chinês. Parece que já passou o tempo em que eram os europeus que deslocalizavam a sua produção para lá, pois muitas das suas indústrias, incluindo as de bens de alta qualidade, como automóveis de gama alta, perderam grande parte da sua competitividade. O que é causado, entre outras cousas, por quererem isolar-se dos mercados mundiais com tantas normas e regulamentações, às quais poucos prestam atenção hoje em dia fora do velho continente.

A Comissão Europeia faria melhor em ver como recuperar a competitividade perdida, em vez de castigar os consumidores de baixos rendimentos, daqui e do resto do mundo.