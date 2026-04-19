Propósito de enmienda del Barco ante el Arosa

La excelente racha del Centro de Deportes Barco tocó a su fin la pasada jornada con una derrota ante el Arteixo (5-1) que lo dejó a un punto de la zona de promoción de ascenso. Este domingo, desde las 17:30 horas, recibe en el campo de Calabagueiros al Arosa, segundo clasificado, y que llega al encuentro tras dejarse el liderato frente al Compostela en A Lomba (0-2).

Agustín Ruiz, entrenador de los barquenses, reconoce que “ha sido una semana complicada, ya que afrontábamos el partido en Arteixo con mucha ilusión y en la primera jugada tuvimos la desgracia de un resbalón y poco después cometimos un error que no había hecho el equipo hasta ahora. Esperemos que todo lo malo se haya quedado en el anterior encuentro. Anímicamente, estamos un poco fastidiados porque era una oportunidad para seguir en zonas altas”.

No obstante, Ruiz pasa página y se muestra positivo: “Seguimos estando en una situación privilegiada, hay equipos con mucho más nombre que están por debajo de nosotros. La gente está con ganas y con el pasar de los días ha ido mejorando el estado de ánimo”.

El rival, Arosa

En lo que se refiere al Arosa, el técnico vasco tiene claro que “el contrario tiene que venir a ganar si quiere llevarse la liga. El play off lo tiene hecho y lo que le queda es ascender directamente. Somos conscientes de que no pueden haber más pinchazos porque quedan muy poquitas jornadas. Afrontamos el partido con mucho respeto, pero sin miedo ninguno. Tenemos que volver a ser como hemos sido durante el 90 por ciento de los encuentros. Desde que hemos llegado aquí, entiendo que es la única forma que tenemos para sacar los puntos. Todo lo que sea sumar será bueno, ya que hay varios equipos luchando por el mismo objetivo”.

Ruiz no podrá con los sancionados Freiría y Raúl Paz, el resto de jugadores estarán disponibles.

Mientras, en el Arosa no será de la partida el sancionado Samu Santos; y los lesionados Tapha y Seijo.

Calabagueiros, 17:30 horas.