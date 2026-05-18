En Argentina el fútbol es más que fútbol. Es una seña de identidad nacional y Maradona y Messi dos de sus héroes nacionales casi a la altura del general San Martín. Por ese motivo una de las peores cosas que le puede ocurrir a un hincha futbolero es que le impidan entrar al campo de fútbol de sus colores. De ahí que las autoridades argentinas, en una decisión acertada, han prohibido la entrada al estadio a los padres que no paguen la pensión alimentaria a sus hijos menores sobre los que recaiga una decisión judicial o administrativa.

La medida puede afectar a unos 13.000 aficionados incumplidores de sus obligaciones y la norma que establece este castigo no tiene fecha de caducidad

No es baladí, con una economía inflacionaria y en la que aumenta la pobreza, gastar 106 euros, que es lo que cuesta la entrada más barata para entrar al Monumental para ver al River Plate contra el Rosario Central el próximo sábado, da para algo de comida y ropa. La medida puede afectar a unos 13.000 aficionados incumplidores de sus obligaciones y la norma que establece este castigo no tiene fecha de caducidad, y se supone que estará en vigor hasta que paguen.