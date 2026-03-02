El derbi entre el Cented y el Celanova no resuelve las dudas (1-1)

Espléndido día para la práctica del fútbol, el que acompañó al derbi que enfrentó en el Muncipal de Oira a Cented Academy y Sporting Celanova correspondiente a la jornada 24. Un encuentro que se preveía casi vital para ambos equipos, en su lucha por conseguir la permanencia en la categoría.

La primera parte fue más de dominio local, que además dispuso de las mejores oportunidades para adelantarse en el marcador aunque el juego no fuese vistoso y la presión por lo mucho que se jugaban pesase por encima de todo. En el minuto 10 Oca abría hostilidades con un remate desde la frontal que se iba alto, en el 14 una gran parada abajo de Borja Suárez anuló el tiro a bocajarro de Edu Otero tras una cesión atrás de Giraldi. Los pontinos insistían y rompían bien por zona izquierda, Héctor Janeiro en una internada la mandaría desviada. Eran los mejores minutos de Cented que por bandas hacía daño, Izan centraba raso desde la derecha y Edu Otero disparaba a las manos de Borja. También Cuña probaba fortuna con un cabezazo. Cuando se acercaba al descanso, el Sporting Celanova estiró líneas e intentaba llegar al área con rápidas transicciones, Emmanuel no se lo pensó desde el borde del área tras un rechace y obligó a una gran estirada a Iago, que debutaba como guardián de la portería de Cented cuajando una sensacional actuación.

Lo mejor quedó para el descuento y cuando parecía que las fuerzas flaqueaban para los locales un latigazo de Héctor Janeiro desde la media luna derribaba la resistencia de Sporting Celanova para establecer el 1-0. La alegría duró poco a los pontinos y la tristeza menos a los de Celanova. Cuando todo parecía inamovible, antes del tiempo de asueto, un balón al espacio lo aprovechaba Alberto Blanco para restablecer las tablas de tiro ajustado.

En el segundo acto, los visitantes mejoraron sustancialmente sus prestaciones y tuvieron más intención de buscar la victoria. Nada más comenzar un chut de Alberto Blanco lo despejaba Iago y en el rechace le caía a Emanuel que también obligaba a un auténtico paradón del portero local. Los de Ángel Mociño incrementaban presión y a balón parado tuvieron otra clarísima en el minuto 56, cuando una falta lateral sacada por Rivera la cabeceaba Miguel Mociño, lamiendo el palo izquierdo cuando desde la grada ya se cantaba gol. Emmanuel, antes de ser sustituido, seguía siendo peligroso en área y tras una buena apurada por la izquierda y centro al área estuvo a punto de poner por delante a los visitantes de cabeza. Iago a mano cambiada lo evitó.

Mediado el segundo tiempo el ritmo parecía no flaquear y un rápido contragolpe por la derecha, con centro al área, se convertiría en ocasión local. El remate forzado de Héctor Janeiro se iría desviado.

Entrando en el desenlace y con los definitivos protagonistas en el césped, Zoumessi no tendría fe a otro gran envío por banda derecha. Los últimos minutos fueron de control y de respeto de ambos conjuntos, que no encontraban puerta. Los visitantes tuvieron el último cartucho en la continuación de un balón parado al área que Iago, con una espectacular palomita, desactivó. Toca a ambos pelear, pese a que el camino se complica.