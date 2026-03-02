Cambio de uso, de bajo vacio a vivienda habitual

Hasta 1.680 locales/bajos vacíos en mi ciudad, Ourense, se encuentran en el circuito de comercialización el alquiler o venta. Convirtiéndonos así en el municipio, de los 313 ayuntamientos de Galicia, con el mayor registro histórico numéricamente de bajos/locales comerciales vacíos y sin utilidad. En total son 9.420 locales vacíos los que están actualmente en el circuito de comercialización en el conjunto de Galicia.

La brutal presión fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez es el principal motivo que deriva al cese de actividad de numerosas actividades económicas y que ese local o bajo comercial quede vacío y con dificultad para su reapertura. A lo que hay que sumarle también el fuerte absentismo laboral, alquileres elevados, elevadas cotizaciones a la Seguridad Social, presión fiscal inasumible, competencia de las plataformas de venta online, falta de relevo generacional, escasez de empleados cualificados en diferentes sectores, etc.

El cambio en la normativa que impulso la Xunta de Galicia -y que entró en vigor el 15 de octubre del 2023- para el cambio de uso de locales a vivienda es claramente positivo, a pesar de que los tiempos de concesión de una licencia municipal de reforma siguen siendo demoledores.

Con la entrada en vigor en 2023 de la flexibilización de la normativa, se modificaron y actualizaron las normas de habitabilidad de Galicia, aprobadas en 2010, que regulaban las condiciones que deben cumplir las viviendas nuevas o rehabilitadas. Ahora son ya los ayuntamientos los que pueden determinar las zonas dentro de sus municipios en que se podrá eximir a estos locales en planta baja de los requisitos de privacidad exigibles a cualquier vivienda o rebajar los criterios generales en ciertos casos.

Por esto mismo es muy positiva la línea de actuación que está desarrollando actualmente la Xunta de Galicia en la cual ha activado una “Oferta Pública de Adquisición de locales en Ourense” para transformar bajos cerrados y vacíos en viviendas de promoción pública en alquiler, con una inversión de 2 millones de euros. Iniciativa piloto en Ourense que persigue incrementar el número de viviendas públicas en la ciudad, al convertir los locales en desuso en inmuebles para uso residencial y con un doble objetivo, crear nuevas viviendas protegidas y, al mismo tiempo, permitir que los propietarios puedan dar salida a estos locales ahora sin rendimiento.

La solicitud por parte de los interesados podrá realizarse hasta el próximo 1 de mayo. Y teniendo en cuenta que estos locales sin uso deberán estar situados en la trama urbana de la ciudad, en bajos o en la entreplanta de inmuebles de uso residencial. Deben estar en correcto estado de conservación y libres de cargas, y deberán permitir la construcción de al menos una vivienda que tendrá que cumplir las condiciones exigidas por la normativa en materia de edificación y de habitabilidad, en las que se podrán incluir también una plaza de garaje o trastero por vivienda resultante.

En definitiva, el proyecto piloto de compra de locales y bajos por parte de la Xunta de Galicia para su rehabilitación y derivación al alquiler social, es una decisión coherente y valiente, en la senda de la búsqueda de soluciones para mejorar la accesibilidad a la vivienda ante la pasividad y negligencia en materia de vivienda del gobierno estatal.