Gabi, delantero del Arenteiro: “No podemos desconcentrarnos”

El Arenteiro sufrió la derrota más abultada (3-0) ante el Boiro, líder de la categoría. Gabi, delantero de los verdes, analiza el encuentro: “Fue un partido en el cual nos sentíamos cómodos y nos fuimos al descanso con el 0-0 en el marcador. En la segunda mitad, nos metieron muy pronto y nos expulsaron a Obi, por lo que se complicaron las cosas. El Boiro fue un justo vencedor, pero fue un encuentro un poco marcado por una decisión del árbitro en el minuto 43, cuando el lateral izquierdo del Boiro, que tenía una amarilla, realizó una entrada dura a Adri y el colegiado no le sacó la segunda amarilla. Si ellos se hubiesen quedado con diez, creo que podría haber sido un partido completamente diferente”.

Después de diez jornadas disputadas, el Arenteiro está fuera de descenso. “Cada día que pasa, veo al equipo mucho mejor, ya que comprobamos que podemos competir contra cualquiera. Aun así, tenemos que estar concentrados durante todo el partido, porque sabemos que, en cuanto nos desconcentramos, nos meten un gol. Y en esta categoría no es fácil remontar un partido”, apunta el exdelantero del Barbadás.

Encuentro al mediodía

El próximo partido del Arenteiro será el domingo, a las 12:00 horas, contra el Racing Villalbés en el campo de Espiñedo.