Jano Fraga, presidente de la Escudería Ourense, no se detiene

Verano intenso el que está teniendo Jano Fraga, presidente de la Escudería Ourense, ya que como consultor homologado del departamento de seguridad FIA, el sábado tomará un vuelo de 16 horas a Indonesia para presenciar su rally y realizar una serie de actividades. Lo hará tras haber estado hace 15 en Arabia Saudí y una semana después de haber presenciado el Rally de Estonia, donde trabajó en la parte de seguridad.

“Voy a asistir el Rally de Indonesia, una prueba del campeonato asiático de la FIA, ya que tienen la idea de que en 2028 sea una prueba del Campeonato del Mundo de Rallys. Para habilitarlos necesitan realizar unos “training days” (sesiones de entrenamiento) con personal homolagado por la FIA, por lo que vamos Kuldar Sikk, Katerina Janovska y yo, del departamento de seguridad FIA para hacerles una formación a todos los comisarios del rally, desde dirección de carrera hasta jefes de seguridad, pasando por el equipo médico o los verificadores técnicos. Todos ellos van a tener que recibir tres entrenamientos y el primero lo vamos a hacer la próxima semana y durará unos diez días”, comenta.

Además, Fraga explica que “los entrenamientos consisten básicamente en aprender a adaptar el rally que hacen actualmente a la normas del Campeonato del Mundo y a la forma de trabajar que se tiene en una prueba internacional”.

Paralelamente, Fraga, junto a Sikk y Janovska participarán en unas jornadas (del 3 al 6 de agosto) en Pematang Siantar donde “Katerina realizará una ponencia sobre la parte relativa a los comisarios técnicos, Kuldar se encargará de la parte de los oficiales principales y de los comisarios deportivos, mientras que yo impartiré todo lo relativo a la seguridad”.

Con anterioridad ha estado en Arabia Saudí, donde “estuve mes y medio el año pasado, ya que no existía el rally como tal y la FIA le obligó a realizar un evento candidato, que es una prueba inspeccionada por la FIA para saber si el rally es apto o no. Como el evento candidato no salió muy bien, la FIA montó una “task force” (grupo de trabajo) para vigilar y controlar la organización del rally. A mí me llamaron para que me encargase de toda la parte de seguridad de los coches y del “race control” (dirección de carrera). Lo hice el año pasado y este también estoy desarrollando la misma función, de hecho aún he estado hace 15 días”.

Rally Islas Canarias

Por si fuera poco, Fraga también es el responsable de la dirección de carrera en el Rally Islas Canarias, que también es una prueba del Mundial: “Soy el director deportivo del Rally Islas Canarias y participo activamente con la organización en su desarrollo”.

En el ámbito local, como organizador del Rally de Ourense, reconoce que “nuestro rally ya está en marcha antes de acabar la edición anterior. Ahora estamos preparando lo que será el 60 aniversario de la prueba, queremos hacer bastantes cambios y estamos estudiando qué podemos hacer y qué no. Además, estamos preparando el primer Rally de Ourense histórico, que tendrá lugar en noviembre en tres días (jueves, viernes y sábado). La idea que tenemos es hacer un rally de regularidad de más de 1.000 kilómetros con vehículos históricos de competición”.