Los lunes sin "leición"

Como concienzudo opositor a “galego bo e xeneroso” no podía faltar ‘A derradeira leición do mestre’ en el Museo de Pontevedra antes de que el óleo de Castelao regrese al Centro Galicia de Buenos Aires tras la clausura de la muestra el 27 de septiembre. “Los lunes está cerrado, tiene que venir mañana”, corta el paso el segurata al saber las intenciones de ver un cuadro en un museo. La puerta está abierta, el museo cerrado. Al vigilante no le importa que mañana también sería desde A Coruña, como hoy, pero es comprensible, no es funcionario y la subcontrata no paga visitas guiadas a tipos desorientados.

“El personal tiene que descansar”, se justifica con gesto de contestador automático, educado pero sin prestar atención al valleinclanesco soliloquio de retirada sobre el horario de los museos inspirado por el tracatá del tren y la pasta del billete en balde. Un hombre con paso desocupado se acerca desde el interior al vigilante, enterado de la situación, sigue camino a la calle, evitando el contacto, como los niños cuando el maestro busca voluntario para salir a la pizarra. Un par de bombillas, un par de minutos. Quizá es habitual que las visitas bramen en la puerta por no recordar que la mayoría de museos chapan los lunes, “el Louvre creo recordar que los martes”, precisa la conviviente que escucha el desahogo al otro lado del teléfono.

El horario de los museos es un guirigay. Las exposiciones en el El Kiosco Alfonso y en Palexco de A Coruña no abren hasta las doce y media de la mañana, según experiencias recientes, y, por la tarde, la sala de María Pita permanece en penumbra hasta las seis y media con una pareja de municipales en la entrada del Concello. Son majos, en la última el poli hizo la vista gorda y acompañó la visita media hora antes de lo permitido. “¿Cuánta peña te encuentras en los museos?”, dice un marmitero que llama por otro asunto. Pérez Jácome, alcalde de Ourense, pretextó lo mismo para clausurar el municipal a la brava. El Museo de Pontevedra, con la facultad de Bellas Artes al lado, ha custodiado la carga simbólica del Guernica gallego durante unos meses sin encontrar la manera de ofrecer lección a diario. Si Madrid presta el cuadro de Picasso a Euskadi, como reclama con razón, hasta turno de noche.