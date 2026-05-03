A Jero García, boxeador de peso medio -Hermano mayor- fue a visitarle a su gimnasio un antiguo compañero de colegio que le recordó que en el curso de octavo de EGB le había hecho la vida imposible, le insultaba, le maltrataba y le gastaba bromas que otros reían y que estuvo a punto de tirarse desde una azotea. O sea, el abusón y sus corifeos, un caso de bullying de libro. Afectado él de TDAH, que no esgrime como excusa de su comportamiento, ha dedicado desde entonces su vida, además de a entrenar a la chavalería que se desfoga con el saco, a prestar ayuda a quien se la solicita, alumnos, familias, colegios donde imparte charlas con especial atención a las Aulas de Compensación Educativa de Secundaria en la que recalan alumnos al borde del abandono escolar y vulnerables que pueden caer en la tentación del acoso. El abanico del bullying se amplía cuando de lo que se trata es de la exclusión del grupo, o las familias no se dan cuenta de que tienen en casa un abusador.